Apple Watch 7 Üretim Sorunları Çözüme Kavuştu

Kısa bir süre önce birden fazla kaynakta Apple Watch Series 7 modelinin üretimi ile ilgili çeşitli sorunların yaşandığına yönelik raporlar yayınlanmıştı. Apple tarafındaki güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo'ya göre Apple Watch 7 üretim sorunları nihayet çözüme kavuşturuldu. Peki yeni modeller ne zaman satışa sunulacak?

Apple Watch 7 Üretim Sorunları için Rahatlatan Açıklama

Kuo tarafından yayınlanan rapora göre tedarikçilerin yaşadıkları sorunların üstesinden geldikleri ve seri üretimin kısa bir süre içerisinde başlayacağı belirtiliyor. Aynı rapora göre gecikme tehlikesinin önemli bir sorun olmaması ve eylül ayının sonunda satışa sunulması bekleniyor.

Kuo, Watch Series 7 ile ilgili en dikkat çekici detayın "tasarımdaki çarpıcı değişiklik" olacağını vurguluyor. Bu noktada beklentiler yeni modelin iPhone 12 ve iPad Pro serisi ile benzer bir çizgiye sahip olması gerektiğine işaret ediyor. Her halükarda yeni modelin nasıl olacağını 14 Eylül 2021 tarihindeki çevrim içi etkinlikte öğrenmiş olacağız.

Neler Yaşanmıştı?

Nikkei Asia tarafından ortaya atılan rapora göre Apple Watch 7 modellerinin üretimi kısa bir süre önce başladı ancak süreç pek de beklenildiği gibi ilerlemedi çünkü tasarım, önceki versiyonlardan "önemli ölçüde farklı" bir yapıya sahipti. Bu durum da modüllerin, bileşenlerin ve ekranın montajında bazı sorunlara neden oldu. Söz konusu raporlar daha sonrasında birden fazla kaynakta doğrulandı ve üretimdeki çeşitli sorunları ortaya koydu. Şimdi, Kuo'nun son raporu ile birlikte bu sorunun ortadan kalktığını görüyoruz.

Nasıl Olacak?

Geçmiş sızıntıları ve raporları da doğrulayan nitelikteki sızıntıya göre Apple Watch Series 7, 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. Apple Watch Series 4 ile birlikte 40mm ve 44mm boyutlarına geçiş yapan şirket, vitesi bir kez daha yükseltmiş olacak.

Apple Watch Series 3'ün 38mm ve 42mm boyutlarından 40mm ve 44mm boyutlarına geçildiğinde, önceki saat kayışlarını hala kullanabiliyorduk. Şimdi, benzer bir durumun 41mm ve 45mm için de geçerli olması bekleniyor. Yani mevcut kayışlarınızı yeni modelde kullanmaya devam etmeniz oldukça olası gibi gözüküyor.

Ayrıca boyut artışının daralan çerçeveleri de hesaba katınca, gerçekten de kayda değer bir ekran büyümesi sunması bekleniyor. Burada yine Apple Watch Series 3 ile Apple Watch Series 4 arasındaki değişimi göz önüne alabilirsiniz. Büyüyen ekran, daha çok detaya hakim olmanız anlamına geliyor.

Diğer sızıntıları göz önüne aldığımızda, yeni modelin tıpkı iPhone 12 ailesi gibi düz kenarlara ve güncellenmiş ekranlara sahip olacağını görüyoruz. Açıkçası birkaç yıldır süregelen tasarımın ardından yeni modelde bazı değişikliklerin yapılması zaruri hale gelmişti.