Ölümcül Kanseri Erken Teşhis Ettiren Apple Watch Yine Hayat Kurtardı

Apple Watch bir kez daha hayat kurtardı. Muhtemelen bu cümleyi okuduğunuzda pek çoğunuz bunun bir abartı olduğunu ve ilgi çekici bir başlığın altında boş bir haber okuyacağınızı düşündünüz. Ancak durum pek de öyle değil. Günümüzde akıllı saatler bildirim iletmekten çok daha fazlasını yapıyor ve küçük ama etkili sağlık takibi özellikleriyle hayat kurtarıyor.

Yeni Zelanda'da yaşayan Amanda Faulkner'ın da hayatını kurtaran tam olarak bu özellikler oldu. Faulkner'ın nadir görülen kan kanseri, Apple Watch sayesinde teşhis edildi. Erken teşhis sayesinde acil müdahale altına alınan doktor, ölümün pençesinden kurtuldu.

Apple Watch Series 10 Sayesinde Koyulan AML Teşhisi Hayat Kurtardı

Bir Apple Watch Series 10 kullanıcısı olan Psikiyatrist Amanda Faulkner, geçtiğimiz haftalarda saatinden ilginç bir bildirim aldı. Hareketsiz olduğu anlarda bile nabzının yüksek olduğunu fark eden Apple Watch'un sağlık uyarısı kendisini dinlenme esnasında kalp atışının dakikada 90'ın üzerinde olduğu ve bunun normal olmadığı konusunda uyardı.

Normal bir insanda bu sayının dakikada yaklaşık 55 olması gerekiyordu. Oldukça yoğun ve stresli bir dönemden geçen Faulkner, bunun stresten kaynaklandığını ve hatta Apple Watch'unun bozuk olabileceğini düşündü. Ancak saat bildirim göndermeye devam etti ve Amanda durumdan emin olmak için doktoruna göründü.

Kontroller yapıldığında ise sonuç herkesi şok etmeyi başardı. Amanda Faulkner'a Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi kondu. Ne yazık ki çok hızlı yayılan bu agresif kanser türü, erken müdahale edilmezse birkaç hafta içinde ölümcül olabiliyor. Şu anda tedavi aşamasında olan psikaytrist, kemik iliğinin yenilenmesi için kök hücre nakli olmayı bekliyor.

Belirtmekte fayda var ki bu ve benzer hikayeler birer akıllı saat reklamı değil. Hem Apple Watch hem de Huawei, Xiaomi, Samsung ve vivo gibi üreticiler tarafından geliştirilen rakipleri benzer özellikler sunuyor. Hatta Huawei'in tansiyon ölçümü yapabilen saatleri bile mevcut. Yine de bunların hiçbiri teşhis için tek başına yeterli değil.

Söz konusu cihazlar tarafından toplanan veriler, basitçe anormal bir durum olup olmadığını tespit ediyor. Pek çok hastalığın neden olduğu bu küçük anormallikler, Faulkner’ın durumunda olduğu gibi, bu uyarılar erken teşhis için kritik bir rol oynayabiliyor. Bu nedenle siz de kullanırsanız bu bildirimleri takip etmeli ve olası bir durumda bir doktora danışmalısınız.