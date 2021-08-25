Apple Watch Düşme Algılama ile Hayat Kurtardı

Apple tarafından 2018 yılında tanıtılan ve Düşme Algılama özelliği ile kutudan çıkan Apple Watch Series 4, söz konusu özellik sayesinde hayat kurtardı. Olayın ana karakteri olan 70 yaşındaki adam, Apple Watch Series 4 sayesinde 'ikinci kez' hayata tutunduğunu açıkladı.

Apple Watch Düşme Algılama ile 70 Yaşındaki Adamın Hayatını Kurtardı

Kaza sonrasında yaşadıklarını Boston Globe ile paylaşan Dan Pfau, düşme algılama özelliğinin şimdiye dek iki defa işe yaradığını söylüyor. Bunlardan ilkinin bir bisiklet kazası olduğunu belirten Pfau, Apple Watch'un sağlık birimlerine haber vermesinin ardından ambulansta uyandığını söyledi.

Yeni olay ise aniden bayılma sonrasında meydana geldi. Bayıldıktan sonra kafasını parke zemine çarpan Pfau'nun kafasında şiddetli bir kanama başladı. Saatin düşme algılama özelliğinin devreye girdiğini gören Pfau, bunu iptal ederek Siri'den eşine mesaj göndermesini istedi.

Dan Pfau konu hakkında yaptığı açıklama sırasında "O kadar ciddi olmadığını düşündüm. Bu benim için doğal bir tepkiydi. Doktorlar felç olmadığım için çok şanslı olduğumu söyledi. Eğer bilincim yerinde olmasaydı, saat beni kurtaracaktı." ifadelerini kullandı.

Peki siz yaşanan bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch sağlık takibi için önemli bir aksesuar olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.