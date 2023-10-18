Apple'da Sorunlar Bitmiyor: Şimdi de Apple Watch Ekranlarında Problem Keşfedildi!

Bazı Apple Watch sahipleri, Her Zaman Açık Ekran modu etkinleştirildiğinde ekranın titremesine yönelik bir sorunla karşılaşıyor.

İyi haber ise Apple yetkili servis sağlayıcıları ile paylaşılan ve MacRumors tarafından görülen dâhili bir servis notunun içeriğine göre Apple'ın sorunu kabul etmesi ve araştırıyor olması.

Salı günü gönderildiği bildirilen notta sorunun hangi Apple Watch modellerinde yaşandığı belirtilmiyor ancak raporlar, watchOS 10 ve sonraki sürümleri çalıştıran ve yakın zamanda piyasaya sürülen Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinin en çok etkilenen modeller olduğunu gösteriyor.

Apple, Yetkili Servis Sağlayıcılarını Sorunla İlgili Bildirdi

MacRumors, saat kadranındaki komplikasyonların geçici olarak pembeye döndüğü bir sorundan da bahsedildiğini ve bu sorunun da bazı Apple Watch sahipleri tarafından dile getirildiğini belirtti.

Apple'ın yetkili servis sağlayıcılara, etkilenen saatleri onarım için teslim almalarına gerek olmadığını ve bunun yerine müşterilere Apple Watch'larındaki yazılımın güncel tutulduğundan emin olmalarını söylemeleri gerektiğini belirttiği söyleniyor.

O zamana kadar sorundan muzdarip kullanıcılar Apple Watch'ta Ayarlar'a girip Ekran ve Parlaklık kısmından Her Zaman Açık Ekran'ı kapatabilirler.

Her Zaman Açık Ekran özelliği, kullanılmadığı zamanlarda ekranı karartıyor ve şarja büyük oranda katkı sağlıyor.

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