iPhone 15 Yine Gündemde: Bu Sefer de Ekranları Yanmaya Başladı!

iPhone 15 serisi çıktığı ilk günden beri sürekli gündemde. Ses ve internet sorununun yanı sıra kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konu ısınma sorunu olmuştu. Yazılım güncellemesi yapılarak sorunlar giderildi ancak kullanıcıları yeni bir problem daha bekliyor.

Bazı kullanıcılar cihazlarının ekranlarının yandığını iddia etti ve çeşitli görüntüler paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan yanık ekranlar tartışma konusu oldu. Peki, Apple bu konuda bir açıklama yaptı mı? İşte haberimizin devamı...

iPhone 15 Pro ve Pro Max'lerin Ekranı Yandı!

iPhone 15'in ısınma, Wi-Fi bağlantısı ve ses sorunu yetmezmiş gibi bir de ekran yanıkları ortaya çıkmaya başladı. Kullanıcıların yaptığı yorumlara bakıldığında ekran yanma sorunu en çok iPhone 15 Pro ve Pro Max'lerde görüldü.

Ekran yanması, "Ghost Screen" yani hayalet ekran olarak da adlandırılır. Cihazların ekranlarında hasara sebep olan bu sorun, genelde sabit bir görüntünün OLED ekranda çok uzun süre boyunca görüntülenmesinden kaynaklanır.

Ekrandaki görüntünün rengi ve şekli kalıcı olur. OLED ekran kullanan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’lerde de böyle bir sorun yaşandığı görüldü. İşin kötü tarafı, cihazların ekranlarında bir görüntünün sabit kalmasına gerek bile olmadan yanıklar meydana geldi.

Bazı kullanıcılar ekran yanmasını ve görüntü tutma sorununu yayınlanan iOS 17.0.3 güncellemesiyle bağdaştırdı. Ancak bununla ilgili Apple'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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