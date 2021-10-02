Apple Watch ile iPhone Kilidi Açma Sorunu İçin Yeni Güncelleme!

Geçen günlerde iPhone 13 kullanıcılarının bir kısmı, Apple Watch ile iPhone kilidi açma sorunu ile karşılaştığını bildirmişti. Pek çok iPhone kullanıcısı tarafından yapılan geri bildirimlerin ardından Apple söz konusu sorun üzerinde çalışmalara başladı ve sorunu sonunda çözüme kavuşturdu.

Son zamanlarda çok sık karşılaşılan iPhone 13'ün kilidinin Apple Watch ile açılmama sorununun yazılım hatasından kaynaklı olduğu düşünülmüştü. Apple, en son yayımlanan iOS 15 güncellemesi (iOS 15.0.1) ile sorunun çözüldüğünü duyurdu. Güncelleme notlarında bazı kullanıcıların Apple Watch ile iPhone 13 modellerinin kilidini açamaması sorunu da dahil olmak üzere pek çok hatanın düzeltildiğine yer verildi.

Apple Watch ile iPhone Kilidi Açma Nasıl Yapılır?

Bir iPhone'unuz ve bir Apple Watch'unuz varsa Apple Watch ile iPhone kilidi açma özelliğini aşağıdaki adımları izleyerek etkinleştirebilirsiniz.

Ayarlar'ı açın.

Face ID ve Parola'ya dokunup şifrenizi girin.

"Kilidi Apple Watch ile Aç" bölümüne gidin ve akıllı saatinizi seçip etkinleştirin. Saatinizde bilek algılama etkin değilse bu özelliği açmanız istenecektir.

Bu ayar etkinleştirildiğinde aşağıdaki koşulların karşılanması halinde iPhone'unuz kimliğinizi doğrulayabilir ve Apple Watch'unuzu kullanarak cihazınızın kilidini açabilir.

Kullanıcının yüzünü kapatan bir maske takıyor olmalı.

iPhone ve Apple Watch'ta Wi-Fi ve Bluetooth açık olmalı.

Apple Watch'un kilidi açık olmalı.

Apple Watch, kullanıcının bileğinde olmalı.

Apple Watch'un bir parolası olmalı ve bilek algılaması açık olmalı.

Apple Watch ile iPhone eşleşmiş olmalı.

Apple Watch ile iPhone kilidi açmak için kullanıcıların Face ID özellikli iPhone X ve daha üstü akıllı telefon modeline sahip olması gerekiyor. Söz konusu özellik, iPhone'u kilitleme seçeneğini kullanarak iPhone'u kilitlemek için de kullanılabiliyor.

iPhone 13 modellerinin kilidini açamayan kullanıcılar, hata meydana geldiğinde gözlerini Apple'a çevirmiş ve sorunun bir an önce düzeltilmesi için pek çok geri bildirimde bulunmuştu. Görünüşe bakılacak olursa iPhone 13 modellerinden birine sahip her kullanıcı artık yukarıda yer alan adımları izleyerek akıllı telefonunun kilidini açabilir.

Peki, siz Apple Watch ile iPhone kilidi açma özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz özelliği faydalı buluyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.