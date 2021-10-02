iPhone 14 Devasa Depolama Alanı Seçeneğiyle Birlikte Gelebilir

iPhone 14 depolama alanı ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen cihaz devasa depolama alanı ile birlikte gelebilir. Yaşanan gelişmeye ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max isimli modellerden oluşan iPhone 13 serisini tanıttı. Çok sayıda kullanıcı, yeni iPhone modelleri tanıtıldıktan sonra iPhone 14 serisini merak etmeye başladı.

iPhone 14 Depolama Alanı 2 TB Olabilir

Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen iPhone 14 serisi ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Çin merkezli MyDrivers isimli web sitesinde yer alan bilgiye göre iPhone 14, 2 TB depolama kapasitesi ile birlikte gelebilir.

DigiTimes'ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir raporda Apple şirketinin gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone modelleri için yeni depolama teknolojilerini benimseyeceği bilgisi yer alıyordu fakat 2 TB depolama alanına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyordu.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, 1 TB depolama alanı seçeneğine sahip ilk iPhone modelleri oldu. MyDrivers'ta yer alan bilgi doğru çıkarsa 2 TB depolama kapasitesi iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine özel olabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, söz konusu iddia ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü ortaya atılan 2 TB depolama alanı iddiasının doğru çıkmama ihtimalini unutmamak gerekiyor.

iPhone 14 Serisinin Ekran Özellikleri Neler?

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir sızıntı ile birlikte iPhone 14 serisinin ekran özellikleri ortaya çıkmıştı. Yaşanan sızıntıya göre iPhone 14 serisindeki bir modelde LTPS OLED ekran kullanılacak. Bu modelin 60Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi. Elbette bu model, serideki en düşük fiyata sahip cihaz olacak.

iPhone 14 serisinde üç modelin ekranı 120Hz yenileme hızı sunacağı ileri sürüldü. Bu cihazların LTPO ekrana sahip olacağı iddia edildi. iPhone 13 serisinde yalnızca Pro ve Pro Max modellerinin 120Hz yenilme hızına sahip LTPO ekran kullandığını belirtelim.