Apple Watch Modellerini Bekleyen Tehlike: İthalat Yasağı!

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Perşembe günü yaptığı bir değerlendirme sonucunda, Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'ya ait bir patenti ihlal ettiğini tespit etti.

Masimo, 2021 yılında Apple'ın nabız oksimetresindeki kan oksijen ölçüm teknolojisini kopyaladığı iddiasıyla Komisyon'a başvuruda bulunmuştu. Bu iddia, Seri 6'dan itibaren 2020 yılından bu yana çoğu yeni Apple Watch modelinde kullanıldığını öne sürüyordu.

Komisyon, bu ihlalin ABD ticaret yasalarına aykırı olduğuna karar vererek, sınırlı bir ihraç emri çıkardı. Bu, belirli Apple Watch modellerinin ABD'ye ithalatına getirilebilecek bir yasağı işaret ediyor.

Apple'dan Karara İtiraz!

Apple, bu karara itiraz etmeyi planladığını açıkladı. Ancak Biden yönetimi, ithalat yasağını veto etme veya onaylama yetkisine sahip olacak. Kararı onaylamadan önce 60 günlük bir süresi bulunuyor.

Apple, bu ithalat yasağına karşı çeşitli seçeneklere sahip. Örneğin, Masimo'nun iddia ettiği teknolojiyi kullanmamak için yazılımını güncelleyebilir veya Masimo ile bir anlaşma yaparak hukuki sorunu çözebilir.

Her iki şirket, son birkaç yıldır teknoloji ihlali ve çalışan kaçırma konularında hukuki mücadeleler yürütüyor. Masimo İcra Kurulu Başkanı Joe Kiani, "Dünyanın en büyük şirketi bile hukukun üstünde değildir" dedi. Ancak Apple, Masimo'nun bu iddiaları kullanarak ABD'li tüketicilere hayat kurtarabilecek ürünlerini saklama amacı güttüğünü savunuyor.

Apple, daha önce de sağlık algılama teknolojisi iddialarıyla karşı karşıya kalmış, ancak bu iddiaları reddetmiş ve ihlal edilen patentlerin aşırı geniş kapsamlı olduğunu iddia etmişti. Bu tür hukuki mücadeleler, şirketler arasında sıkça karşılaşılan bir durum olarak öne çıkıyor.

Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.