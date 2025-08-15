Apple Watch Hayat Kurtaran Özelliğini Geri Getirdi

Teknoloji devi Apple, yaklaşık bir buçuk yıl önce vazgeçmek zorunda kaldığı sensörü tekrar aktif ediyor. Daha önce medikal teknoloji şirketi Masimo ile patent konusunda anlaşamadığı için kandaki oksijeni ölçen sensörlerini devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Şirket, yakında yayınlanacak olan iOS 18.6.1 ve watchOS 11.6.1 güncellemeleriyle birlikte, belirli Apple Watch modellerinde bu özelliğin yeni versiyonu ile aktif olacağını duyurdu.

Apple Watch Kandaki Oksijeni Ölçecek

2023 yılı sonrası devreye giren ithalat yasağının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Apple Watch kullanıcılarının mahrum bırakıldığı Apple Watch; Series 9 ve Ultra 2 modelleriyle geri dönüyor. Yeni nesil akıllı saatlerde, devre dışı bırakılmak zorunda kalan kandaki oksijen ölçümü özelliği yer alıyor.

Apple Watch artık gerekli sensör verilerini toplayacak; ancak hesaplama ve analiz işlemleri eşleştirilmiş iPhone üzerinden yapılacak. Saat kullanıcıları, verileri direkt olarak iPhone modellerinde yer alan "Sağlık" uygulaması üzerinden görüntülenebilecek. Kullanıcılar ölçüm sonuçlarını saat ekranında göremeyecek, fakat arka planda otomatik veri toplama özelliği devam edecek.

Apple Watch Kan Oksijeni Ölçme Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

Güncelleme sonrasında parça numarası LW/A ile biten Series 9, Series 10 ve Ultra 2 modellerinden aktif hale getirilebilecek olan kan oksijeni ölçüm özelliğini aktif etmek için saatin "Ayarlar" kısmına giriş yapmak gerekiyor. Buradan "Genel" sekmesine, ardından "Hakkında" menüsüne giriş yaparak özelliği aktif edebilrisiniz. Veya direkt olarak iPhone'da bulunan Apple Watch uygulamasından kontrol sağlayabilirsiniz.