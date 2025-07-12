Saat Demek Haksızlık Olur: Apple'ın Yeni Serisi Hayat Kurtaracak

Apple Watch Ultra 3 yeni nesil akıllı saat serisi çok yakında görücüye çıkacak. Şirket, yenilikçi özelliklerle bezediği saat modellerini bu sonbaharda piyasaya sürecek ve akıllı saat dünyasında yeni bir döneme imza atacak. Apple sadece teknolojinin günlük taleplerine değil, sağlık ihtiyaçlarına da bu modellerle yanıt veriyor. Saatlerdeki sağlık takibi özellikleri ve yeni nesil bağlantı teknolojisiyle diğer saatlerden ayrılacak.

Apple Watch Ultra 3 ile Gelecek Yeni Özellikler

Apple Watch Ultra 3 modellerinde gelecek önemli özellikler:

5G RedCap bağlantısı

Yüksek tansiyon takibi

iPhone olmadan mesajlaşma

5G RedCap Bağlantısı

Yenilikçi bir 5G bağlantı teknolojisi olan 5G RedCap, enerji tüketimini azaltmak için kullanılan bir varyant. RedCap, İngilizce'de "Reduced Capability" anlamına geliyor ve bağlantının standart 5G'ye kıyasla çok daha düşük enerji harcadığını gösteriyor. Tek eksi yanı, mobil cihazlarda maksimum internet alınmasını engellemesi. Ancak pil verimliliği açısından uzun vadede yüksek getirisi var.

Yüksek Tansiyon Takibi

Apple, giyilebilir teknoloji alanında kendini çok geliştirmiş bir şirket. Dahası, bu gelişmeler sayesinde sayısız insanın hayatı kurtuldu. Giyilebilir Apple cihazları, erken teşhisten acil durum algılamaya kadar pek çok alanda kullanıcının imdadına koştu. Şimdi ise epeydir geliştirme aşamasında olan yüksek tansiyon algılama özelliği Watch Ultra 3 serisiyle gelecek. Klasik tansiyon ölçme makineleri kadar hassas olmadığı kabul ediliyor. Ancak kullanıcının hipertansiyon riski taşıdığını tespit ederek erken uyarıda bulunabilmesiyle oldukça önemli bir özellik.

iPhone Olmadan Mesajlaşma

Apple, uydu mesajlaşma özelliği sayesinde ıssız yerlerde mahsur kalan insanların hayatını sayısız kez kurtardı. En son 3.350 metre yükseklikte bileğini burkup mahsur kalan bir adam, ailesine uydu mesajlaşma aracılığıyla haber göndererek kurtuldu. Türkiye'de ise en son bir iPhone, kaza algılama özelliği sayesinde Renault Clio içinde mahsur kalan bir kadını kurtardı. iPhone, kazayı algılayıp jandarma ve sağlık ekiplerine 10 dakika içinde haber vermişti. Yeni model ise uydu üzerinden mesajlaşma yeteneği kazanıyor. Kullanıcılar iPhone telefonu olmadan, herhangi bir hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmasa bile uyduyu kullanarak mesajlaşabilecek. Telefona ulaşılamadığı durumlarda bu özellik gerçekten hayati değere sahip.

Apple Watch Ultra 3 Ne Zaman Gelecek?

Yeni modelin tam olarak ne zaman çıkacağına dair bilgi verilmedi. Gelen bilgiler ve sızıntılar, Apple Watch Ultra 3 serisinin Eylül ayında iPhone 17 ile beraber tanıtılacağını gösteriyor.