Apple Watch Serisi, Uzun Bir Süredir Beklenen Kan Şekeri Takibi Özelliğine Yakında Kavuşacak!

Apple'ın giyilebilir teknoloji alanındaki sevilen serisi Apple Watch ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklar, akıllı saat serisinin yeni modellerinin uzun bir süredir beklenen kan şekeri takibi özelliğin ev sahipliği yapacağını iddia ediyor. Detaylar haberde.

Gelecek Sene Piyasaya Sürülecek Yeni Apple Watch Modelleri, Kan Şekeri Takibi Özelliğine Sahip Olacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple, sevilen akıllı saat ailesi Watch için yeni sağlık odaklı özellikler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak ünlü şirketin yeni modelleri ile birlikte uzun bir süredir beklenen kan şekeri takibi özelliğini hayata geçireceği iddia ediliyor.

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Apple, gelecek sene piyasaya süreceği yeni Apple Watch modellerinde, iğnesiz bir şekilde kandaki glikoz oranını ölçüp analiz edebilen bir sensöre yer verecek. Yıllardır şirketin akıllı saatlerinde kullanmak amacıyla geliştirildiği söylenen mevcut sensörün, kısa bir süre önce ilk testlerini başarıyla tamamladığı bildiriliyor.

Apple Watch kullanıcıları, yeni sensör ve geliştirilen özel uygulama ile birlikte akıllı saati üzerinden kan şekerini sürekli ölçüp takip edebilecek. Kullanıcılar ayrıca, uygulama üzerinden gün içinde yediği besin ögelerini de kaydedip kan şekerinin dengelenmesi için bir sonraki öğününe yönelik yapay zekadan öneriler alabilecek. Yeni kan şekeri takibi özelliğinin bu gibi yetenekleriyle diyabet hastası olan pek çok kişinin hayatını büyük oranda kolaylaştırabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch modelleri sahidende vücuttaki kan şekeri oranını ölçebilir mi? Yorumlarda buluşalım...