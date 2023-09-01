Apple Watch Bir Sürücünün Hayatını Kurtardı: Kazalarda Uyarıyor!

Apple'ın akıllı saati Apple Watch, Amerika'daki bir sürücünün hayatını kurtardı. Ölümden dönen 31 yaşındaki kadın sürücü, kolundaki akıllı saatin bilinci kapalıyken kazayı yetkililere bildirdiğini ifade etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, Apple Watch'ı koluna takmamış olsaydı belki de şu an hayatta olmayabilirdi.

Çarpışma Algılama Özelliği

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 31 Ağustos'ta bir kaza gerçekleşti. Dover Kasabası'ndaki bir kavşakta, sürücünün dikkatinin dağılması üzerine aracın yoldan 100 metre uzağa savrularak ters döndüğü bildirildi.

Kazanın ardından sürücü ağır yaralandı ve bilinci kapandı. Tam da bu evrede Apple Watch devreye girdi. Akıllı saatin çarpışma algılama özelliği aktifleşti ve ardından yetkililere acil yardım çağrısı yaptı.

Kansasville İtfaiye ve Kurtarma Şefi Ronald Molnar, Apple Watch'ın kazayı bildirmemesi hâlinde aracın gözlerden uzak olması sebebiyle belki de saatler sonra bulunabileceğini dile getirdi. Bu da sürücünün hayatını kaybetmesine neden olabilirdi.

Apple Watch'ın çarpışma algılama özelliği, çoklu sensörler ve ivmeölçerler sayesinde hızlıca devreye giriyor.

Akıllı saat, eğer bir çarpma veya çökme tespit ederse kullanıcının yanıt vermesini bekliyor. Eğer yanıt gelmiyorsa derhal otomatik iletişim kurma özelliğini kullanıyor.

Yetkililer ve acil müdahale ekipleri Apple Watch'ın gelişmiş sensörlerinin acil müdahale anlarında daha fazla rol oynaması gerektiğini düşünüyor.

Bir koruma katmanı olarak kullanılması önerilen akıllı saatin, iyileştirme çalışmalarıyla daha fazla hayat kurtarabileceği düşünülüyor.

Peki sizce Apple Watch'ın bu özelliği daha yararlı bir hâle getirilebilir mi? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum kutucuğundan paylaşabilirsiniz.