Gelecekteki Apple Watch'lar Bukalemunlarla Özdeşleşmiş Özelliğe Sahip Olabilir!

Apple'ın birkaç hafta içinde iPhone 15 serisiyle birlikte yeni Apple Watch 9 serisini de tanıtması bekleniyor. Bugün ise Apple Watch 9 serisine yönelik yeni bir girişim ortaya çıktı.

Apple Insider'ın haberine göre şirket, Apple Watch'ların ön yüzlerinin kişiselleştirilmesiyle ilgili bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent, Watch'ların ön yüzünün kullandığınız kayış veya kıyafetteki rengi alıp âdeta bir bukalemun gibi bulunduğu yere uyum sağlamasına olanak tanıyor.

Apple üzerinde durduğu bu özellik kullanıcıların belirli bir aralıktaki renkleri manuel olarak da seçmesine izin verirken, Watch'ın da gerektiğinde kullanıcının tercihlerine uyum sağlamasını amaçlıyor.

Apple Watch 9'un Yeni Özelliği Nasıl Kullanılacak?

Bu teknolojinin örnekleri arasında patentte de belirtildiği üzere kullanıcılar bir nesneyi ekranın üzerinde tutabilir ve cihazdaki sensörler nesnenin rengini ölçerek bu rengi kullanmaya başlayabilir.

Renkleri örnekleme işlemi, kullanıcıların Watch ekranlarını saat kordonlarına, kıyafetlerine, iPhone renklerine, arabalarına veya diğer eşyalarına uyacak şekilde kişiselleştirmelerine olanak sağlayabilir. Bu, teorik olarak Watch'ı takmadan önce kıyafetinize veya aksesuarlarınıza doğrultabileceğiniz ve Watch kadranınızı buna göre değiştirebileceğiniz anlamına geliyor.

Apple'ın patentinde bu renk algılama sensörünün Watch'ın ekranının arkasına entegre edeceği belirtiliyor.

Teknoloji oldukça heyecan verici dursa da Apple'ın bu tür patentleri almasına rağmen yalnızca test aşamalarında kullandığını ve nihai üründe kullanıma sunmadığını biliyoruz. Bu yüzden daha somut gelişmeler ortaya çıkana kadar tüm bunlar söylentiden ibaret kalabilir.