Apple Watch Yıllardır Beklenen Özelliğe Kavuştu!

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde birden fazla duyuru gerçekleştirdiği için kısıtlı bir zamana sahipti ve bu nedenle iOS 18'de olduğu gibi watchOS 11'de açıklanmayan yeni özellikler ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi de, kullanıcıların yıllardır beklemekte olduğu uyku takibi konusunda karşımıza çıktı.

WatchOS 11 ile Otomatik Uyku Takibi Geldi!

Evet, Apple Watch hali hazırda uyku takibi özelliğine sahip fakat bunu kullanmak için aktif etmeniz gerekiyor. Ki Apple'da internet sitesinde "Apple Watch yarattığınız uyku planına göre uykunuzu takip eder. Uyku Odağı’nız başladığında da uykunuzu takip edebilir." şeklinde açıklıyor.

Bu durum hali hazırda kullanılan watchOS 10 için geçerli.WatchOS 11'in ilk betasını yükleyen kullanıcılar, uyku modunu aktif etmeden uyku verilerinin kaydedildiğini yani bunun otomatik hale getirildiğini gördü.

Birkaç saat boyunca kestirdiklerinde bile uyku verilerinin kaydedildiğini belirten kullanıcılar bu durumun tek seferlik olmadığını, watchOS 11'in yüklü olduğu Apple Watch'un uyku modunu açmadan birden fazla uyku verisini başarıyla kaydettiğini belirtiyor.

Apple tanıtım etkinliğinde ve basın bülteninde bu özellikten bahsetmedi. iOS 18 ile birlikte Eylül ayında tüm kullanıcılara sunulacak olan watchOS 11'de keşfedilen diğer özellikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.