Apple Watch'larda Yaşanan Pil Sorununa Yönelik Apple'dan Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz hafta Apple Watch kullanıcılarını rahatsız eden ve giderek yaygınlaşan bir pil tükenmesi sorunu ortaya çıkmıştı. Apple kısa süre içerisinde bu sorunun varlığını doğruladı ve yaptığı açıklamada yakın zamanda gelecek bir yazılım güncellemesiyle sorunun çözüleceğini söyledi.

Apple Watch'ın pilinin bitmesi sorunu çok çeşitli Apple Watch kullanıcılarını etkiliyor gibi görünüyor. Buna Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 gibi en yeni modellerin yanı sıra Apple Watch Series 4 gibi daha eski modeller de dâhil.

Sorundan etkilenen kullanıcılar, watchOS 10.1'e güncelledikten sonra Apple Watch'larının pil ömrünün anormal derecede hızlı tükenmeye başladığını söylüyorlar.

Apple Kısa Süre İçerisinde Sorunu Güncelleme ile Çözmeyi Planlıyor

Cumartesi günü Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ile paylaşılan dâhili bir notta Apple, Apple Watch kullanıcılarını etkileyen pil tükenmesi sorununun farkında olduğunu doğruladı. Şirket, watchOS 10 için bir yazılım güncellemesi yoluyla "yakında" bir düzeltme yapılacağını söyledi. Ne yazık ki Apple, bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

Apple'ın paylaşmış olduğu not, sorunun ne kadar yaygın olduğuna dair spesifik ayrıntılar da sunmuyor ancak X'te kullanıcılar sorunu ne durumlarda yaşadıklarını paylaşmaya başladılar.

Bir kullanıcı Apple Watch Series 9'da sadece üç saat içinde pilin %100'den %0'a düştüğünü söylerken, başka bir kullanıcı ise Apple Watch Series 7'sinin pilinin sadece 30 dakika içinde %25 oranında azaldığını bildiriyor.

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