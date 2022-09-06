Apple Watch Pro Fiyatı ve Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple Watch Pro fiyatı ve tasarımı ile gündeme geldi. Gerçekleşen bir sızıntı, Apple tarafından üretilen yeni akıllı saat modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağı ve fiyat etiketinin ne kadar olacağını gözler önüne serdi. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. Piyasaya sürdüğü ürünler ile dünya genelinde çok popüler bir şirket hâline gelen Apple'ın etkinlik sırasında iPhone 14 serisi, yeni iPad modelleri, AirPods Pro 2 ve hatta Mac Pro'nun tanıtılması bekleniyor.

Teknolojiyi yakından takip eden insanların merak içerisinde beklediği etkinlikte Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Pro isimli yeni akıllı saat modellerini de görebiliriz. En fazla beklenen ürünlerden bir tanesi olan Apple Watch Pro modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Apple Watch Pro Tasarımı Sızdırıldı

91Mobiles'taki habere göre yeni akıllı saat modeli Watch Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı. Beklentiyi önemli ölçüde arttıran görseller, yarın düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması beklenen ürünün tasarımını gözler önüne serdi.

Watch Pro modelinin geniş bir ekran ile geleceği iddia edilmişti. Paylaşılan görsellere baktığımızda yeni akıllı saat modelinin çok ince çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Bu, kullanıcılara geniş bir ekran sunacaktır.

Çerçevenin sağ tarafında Digital Crown, mikrofon ve bir buton bulunuyor. Akıllı saatin sol tarafında ise hoparlör ve bir butonun yer aldığını görüyoruz. Bu ekstra butonun hangi işleve sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, yeni akıllı saat modelinin sol kısmında konumlanan yeni butonun programlanabileceğini ileri sürdü. Gurman'a göre kullanıcılar bu buton sayesinde ister belirli bir uygulamayı ister bir özelliği isterse de antrenmanı başlatabilecek.

İddiaya göre ABD merkezli teknoloji devi tarafından geliştirilen yeni akıllı saat modeli daha büyük batarya kapasitesi, düşük güç modu ve titanyum kasa ile gelecek.

Apple Watch Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Apple Watch Pro isimli yeni akıllı saat modeli 900 ile 1000 dolar civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Eğer bu iddia doğruysa Watch Pro, şirketin bu zamana kadarki en pahalı akıllı saati olacak.

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