Apple Watch Series 10, Watch Ultra 2'nin Sevilen Özelliğini Alacak!

Giyilebilir teknoloji pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Apple, bu yılın sonlarına doğru merakla beklenen Apple Watch Series 10'u vitrine çıkaracak. Akıllı saatle ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmazken, bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı.

Apple Watch Series 10'un Watch Ultra 2 Gibi Büyük Ekranla Geleceği İddia Edildi

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Apple Watch Series 9, 41 ve 45 mm boyutlarıyla kullanıcıların karşısına çıktı. Bu nedenle daha büyük ekran isteyenlerin ciddi bir fiyat farkı ödeyerek şirketin 49 mm boyutlu amiral gemisi Watch Ultra 2'yi tercih etmesi gerekiyordu.

Apple analisti Mark Gurman'a göre, eylülde tanıtılacak olan Watch Series 10 ile bu durum değişecek. Zira, akıllı saatin ​Watch Ultra 2 gibi 49 mm boyutlarına sahip olacağı söyleniyor. Bununla birlikte, şu an için önceki modellerdeki 41 ve 45 mm'lik seçeneklerin devam edip etmeyeceği belli değil.

Apple'a yakın kaynaklar, şirketin daha ucuz akıllı saat arayanlara odaklanacak Watch SE isimli bir model üzerinde çalıştığını iddia etti. Eğer iddialar doğruysa, eylül ayındaki lansmanda Apple Watch Series 10 ve Watch Ultra 3'ün yanı sıra Watch SE'nin de vitrine çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.