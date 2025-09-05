Apple Watch Series 11 Geliyor: Bir İyi Bir Kötü Haber!

Apple, 9 Eylül’deki “Awe dropping” etkinliğinde merakla beklenen iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni Apple Watch Series 11’i de tanıtacak. Apple akıllı saatlerini her yıl yeniliyor olsa da, son dönemde kullanıcıları hayran bırakan büyük bir güncelleme olmadı. Apple Watch Series 11'in de selefiyle aynı tasarımı koruyacağı ancak daha yüksek maksimum parlaklığa sahip yeni bir ekranla geleceği belirtiliyor.

Apple Watch Series 11 Neler Sunacak?

Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre cihazda tasarımsal bir değişiklik olmayacak. Ancak renk ve kayış seçenekleri konusunda değişiklik yapılması planlanıyor. Apple'ın özellikle Series 10’da sunulan Jet Black renginde görülen soyulma sorunlarını çözmeyi hedeflediği belirtildi.

Yani Apple Watch Series 11, geçen yılki Series 10’a kıyasla daha mütevazı bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Apple, Series 10’u şirket içinde kapsamlı bir yeniden tasarım olarak görmüş olsa da dışarıdan bakıldığında önceki nesillere oldukça benziyor.

Ekran iyileştirmelerinin yanı sıra, Series 11’in giyilebilir cihazlar için 5G RedCap desteği sunan MediaTek modem ve yeni S11 çiple geleceği konuşuluyor. Ayrıca tansiyon tespiti için kan basıncı ölçümü özelliğinin gelebileceğine dair söylentiler var. Ancak Gurman, bu özelliğin henüz hazır olmadığını düşünüyor.

9 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek lansman sonrasında siparişlerin 12 Eylül’de başlaması, ürünün 19 Eylül’de satışa çıkması öngörülüyor.