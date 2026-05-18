Samsung’dan Şaşırtan Karar! Galaxy Z Flip Serisi Tarih Olabilir

Samsung’un dikey katlanabilir telefon serisiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yeni bir sızıntıya göre şirket, Galaxy Z Flip 8’in ardından Flip serisini tamamen sonlandırabilir. Akıllı telefon dünyasında soru işaretleri yaratan bu iddiayla birlikte gözler Güney Koreli teknoloji devine çevrildi. Peki Samsung’un Galaxy Z Flip serisini sona erdirmeyi düşündüğü neden konuşuluyor? İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Flip Serisi Bitiyor mu?

Söz konusu söylentiye göre Samsung, Galaxy Z Flip 8’i piyasaya sürdükten sonra dikey katlanabilir telefon serisini sonlandırmayı değerlendiriyor olabilir. Çünkü şirketin Galaxy Z Flip 9 için aktif bir geliştirme süreci yürütmediği iddia edildi.

Normal şartlarda Samsung’un yeni modeller üzerinde yaklaşık bir yıl önceden çalışmaya başladığı biliniyor. Ancak şu ana kadar özellikle şirketin tedarik zinciri tarafında Galaxy Z Flip 9’a dair herhangi bir bilginin ortaya çıkmadığı belirtiliyor.

Bu durumsa firmanın Galaxy Z Flip serisini sona erdirmeyi düşündüğü yönündeki iddiaları güçlendirdi. Tabii tüm bunların şimdilik yalnızca bir iddadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Peki Samsung’un Galaxy Z Flip üretimini sonlandırmayı değerlendirmesinin arkasında hangi nedenler yatıyor?

Samsung, Galaxy Z Flip Üretimini Neden Durdurabilir?

Samsung’un Galaxy Z Flip üretimini sonlandırmayı düşünmesinin arkasında birkaç önemli sebep olabilir. Bunların başında ise artan üretim maliyetleri geliyor. Bildiğiniz üzere katlanabilir telefonlar standart akıllı telefonlara kıyasla çok daha pahalı. Bunun en büyük nedeni ise katlanabilir ekran teknolojisi ve cihazın katlanmasını sağlayan özel menteşe sistemi gibi maliyeti yüksek bileşenler.

Özellikle son dönemlerde etkisini artıran bellek kriziyle birlikte donanım maliyetlerinin yükselmesi akıllı telefon üreticilerini ciddi şekilde zorlamaya başladı. Samsung da bu maliyet baskısından etkilenen şirketlerin başında geliyor. Bu nedenle şirketin zaten yüksek olan katlanabilir telefon üretim maliyetlerinin ilerleyen dönemlerde daha da artabileceğini düşündüğü için Galaxy Z Flip serisinden vazgeçmeyi düşündüğü söyleniyor.

Bu noktada Samsung’un fiyatları artırarak maliyetleri dengeleyebileceği ve kârını koruyabileceği düşünülebilir. Ancak fiyatların yükselmesi durumunda cihazlara ulaşabilecek kullanıcı sayısının azalması da kaçınılmaz hale geliyor. Bu da satış rakamlarını düşürerek firmanın beklediği gelir seviyesine ulaşmasını zorlaştıracaktır. İlk neden olan maliyeti anlattık. Peki ikinci sebep ne?

İkinci neden olarak ise dikey katlanabilir tasarımın artık yeniliklere kapalı olması gösteriliyor. Örneğin kurşun kalem gibi ürünler uzun yıllardır neredeyse aynı tasarımla satılıyor ve büyük yenilikler görmüyor. Ancak bunda bir sorun yok çünkü kullanıcıların beklentisi sadece yazı yazmak. Ürün temel işlevini yerine getirdiği sürece büyük değişikliklere ihtiyaç duyulmuyor.

Ancak akıllı telefon sektörü böyle işlemiyor. Teknolojinin sürekli gelişmesi nedeniyle kullanıcılar her yeni modelde daha modern tasarım, yeni özellikler ve dikkat çekici yenilikler görmek istiyor. Ancak iddialara göre Samsung, Galaxy Z Flip serisinde artık bu noktada tıkanmaya başladı. Şirketin yeni nesilde kullanıcıları heyecanlandıracak büyük yenilikler sunmakta zorlandığı belirtiliyor. Bu da ikinci sebep.

Samsung’un Galaxy Z Flip serisini sonlandırmayı değerlendirmesinin üçüncü nedeni ise kullanıcı ilgisinin kitap tarzı katlanabilir telefonlara kayması olabilir. Çünkü kitap tarzı modeller daha büyük ekran deneyimi sunuyor. Hatta bu doğrultuda geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7’nin Galaxy Z Flip 7’den daha fazla sattığı iddia ediliyor. Bu durum da kullanıcı ilgisinin yavaş yavaş kaydığını net şekilde gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre Samsung’un son dikey katlanabilir modeli olabileceği konuşulan Galaxy Z Flip 8’in 22 Temmuz’da Londra’da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Şirket etkinlikte yalnızca Galaxy Z Flip 8’i değil, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Wide Fold modellerini de sahneye çıkaracak.

Editörün Yorumu

Açıkçası Samsung’un Galaxy Z Flip serisini tamamen bitirmesi bana göre şu an için oldukça düşük bir ihtimal gibi geliyor. Ancak katlanabilir telefon pazarında kullanıcı beklentilerinin hızla değiştiği de bir gerçek. Bu nedenle Samsung’un ilerleyen dönemlerde strateji değişikliğine gitmesi şaşırtıcı olmaz. Yani Flip serisinin sonlandırılacağı iddiası bugün için yalnızca bir söylentiden ibaret olsa da tamamen imkânsız bir senaryo gibi de durmuyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.