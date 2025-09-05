Telefonunuz Yeterli mi, Yoksa iPhone 17 Almanın Zamanı Geldi mi? Cevabı Bu Testte

iPhone 17 serisi, 9 Eylül Salı günü düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Yılın en önemli teknoloji etkinliği olacak olan lansmanın ardından Apple, yeni telefonlarını tüm dünyada satışa sunacak. Elbette ki her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kullanıcı eski iPhone'larını bırakıp yeni iPhone 17 modellerinden birini satın alacak.

Peki siz de bu kişilerden biri olmalı mısınız? Aşağıda yer alan test sayesinde iPhone11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 gibi nispeten eski serilere ait modellerden birini kullanan kişilerin gerçekten iPhone 17'ye geçiş yapması gerekip gerekmediğini ölçüyoruz.