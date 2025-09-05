Telefonunuz Yeterli mi, Yoksa iPhone 17 Almanın Zamanı Geldi mi? Cevabı Bu Testte

Mevcut iPhone'unuzu bırakıp iPhone 17 modellerinden birini satın almalı mısınız? Bu test sayesinde yeni bir iPhone'a ihtiyacınız var mı test ediyoruz.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

iPhone 17 serisi, 9 Eylül Salı günü düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Yılın en önemli teknoloji etkinliği olacak olan lansmanın ardından Apple, yeni telefonlarını tüm dünyada satışa sunacak. Elbette ki her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kullanıcı eski iPhone'larını bırakıp yeni iPhone 17 modellerinden birini satın alacak.

Peki siz de bu kişilerden biri olmalı mısınız? Aşağıda yer alan test sayesinde iPhone11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 gibi nispeten eski serilere ait modellerden birini kullanan kişilerin gerçekten iPhone 17'ye geçiş yapması gerekip gerekmediğini ölçüyoruz.

📱 iPhone 17’ye Geçmeli Misiniz?

Hangi Modeli Kullanıyorsunuz?

Pil Performansınız Sizi Tatmin Ediyor Mu?

Depolama Alanınız Yeterli mi?

 

Kamera Beklentiniz Nedir?

Ekran Akıcılığı Sizin İçin Ne Kadar Önemli?

Telefonunuzun Hız/Performans Durumu Nasıl?

 

Yapay Zeka Özellikleri Sizin İçin Ne Kadar Cazip?

Bütçe Durumunuz Nedir?

 

Satın Alma Planınız Nasıl Olur?

 
 

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER