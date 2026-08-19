iPhone 18 Pro Gümbür Gümbür Geliyor! Selefinden Daha Hızlı Çalışacak

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro için geri sayım başladı. Selefi gibi performans konusunda üst sıralara oynayacak yeni modelin işlemcisiyle ilgili kullanıcıları oldukça sevindirecek detaylar ortaya çıktı. Buna göre iPhone 18 Pro bir önceki nesle kıyasla daha yüksek performans sunacak. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro Selefinden Ne Kadar Daha Hızlı Olacak?

Bugüne dek ortaya çıkan raporlara göre iPhone 18 Pro’da Apple’ın kendi üretimi A20 Pro işlemcisi kullanılacak. Bu donanım 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilecek. Hatırlanacağı üzere mevcut A19 Pro’da 3 nm mimari bulunuyordu. Bu da yeni yonganın bir önceki nesle kıyasla daha verimli çalışacağı ve daha yüksek performans sunacağı anlamına geliyor.

Güvenilir sektör kaynaklarından Fixed Focus Digital, kısa bir süre önce Apple A20 Pro'nun performansına yönelik bazı detayları gözler önüne serdi. Kaynağın iddiasına göre yeni yonga seti bir önceki nesle kıyasla yüzde 18 daha yüksek performans sunacak. Aynı zamanda yüzde 30 daha düşük güç tüketecek.

Yüzde 18’lik performans artışı oyun gibi ağır işlerde hissedilir olacak. Bununla birlikte yüzde 30 daha düşük güç tüketimi akıllı telefonun şarjının selefine kıyasla daha uzun süre dayanacağı anlamına geliyor.

iPhone 18 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada Yonga Seti: Apple A20 Pro (2 nm)

Apple A20 Pro (2 nm) Arka Kameralar: 48 MP ana - 200 MP iddiaları da bulunuyor 48 MP Ultra Geniş Açı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 24 MP

24 MP RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: Fiziksel SIM destekli versiyonu 4.056 mAh - e-SIM destekli sürümü ise 4.288 mAh

Fiziksel SIM destekli versiyonu 4.056 mAh - e-SIM destekli sürümü ise 4.288 mAh Şarj Hızı: 45W

iPhone 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple bugüne dek amiral gemisi iPhone'larını eylül aylarında tanıttı. Bu yıl ise bir değişiklik söz konusu. Şirket eylül ayında sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'yı piyasaya sürecek. Standart iPhone 18, iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise çok yüksek ihtimalle 2027'nin başlarında tanıtılacak.

Kaynakların iddiasına göre bu tür performans iyileştirmeleri yeni modelin malzeme maliyetini yüzde 40 oranında artıracak. Buna devam eden bellek krizini de eklediğimizde iPhone 18 Pro’nun beklenenden daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması kaçınılmaz hale geliyor. Şu an için kesin olmasa da iPhone 18 Pro'nun fiyatı 140.000 TL seviyesinde olabilir. Bilindiği üzere mevcut iPhone 17 Pro an itibariyla markanın sitesinde 119.999 TL'den satışta.

Editörün Yorumu

Maalesef iPhone 18 Pro’yu satın alacak kadar param yok. Ancak yine de kullanıcılara yüzde 18 daha yüksek performans ve yüzde 30 daha düşük güç tüketimi sunacak olması güzel bir gelişme diyebilirim. Bu durumun özellikle telefonun pil ömrünün artmasını sağlayacağını düşünüyorum.