İki Akıllı Saat Geliyor! OLED Ekran, 18 Gün Pil Ömrü ve Dahası

Xiaomi, iki yeni akıllı saat piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi Watch 6 serisine katılacak olan bu modeller, Redmi Watch 6 Lite ve Redmi Watch 6 Active modellerinden oluşuyor. Son sızıntı ile birlikte her ikisinin de bazı özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Redmi Watch 6 Lite'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 1,96 inç

1,96 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 410 x 502 piksel

410 x 502 piksel Kasa: 9,9 mm

9,9 mm Pil Ömrü: 18 güne kadar

18 güne kadar Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü

Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü Suya Dayanıklılık: 5 ATM su direnci

5 ATM su direnci GPS Desteği: Var

Var NFC Desteği: Yok

Ortaya çıkan son bilgilere göre Redmi Watch 6 Lite, 410 x 502 piksel çözünürlük sunan 1,96 inçlik OLED ekranla sunulacak. 9,9 mm kalınlığında bir kasaya sahip olacak bu model, 5 ATM su direnci ile gelecek. Bu, 50 metre su basıncına su basıncına dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Tabii, bunu "50 metreye kadar dalış yapılabilir" şeklinde yorumlamamak gerek. Genellikle havuzda yüzme, yağmur altında yürüme ve su sıçrama gibi durumlarda dayanıklılık anlamına gelir. Yüksek basınçlı su aktivitelerinden uzak durmayı gerektirir.

Cihaz ayrıca kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçme özelliklerine sahip olacak. Bunlar zaten artık akıllı saatlerde standart hâle gelmiş durumda. Muhtemelen bunun yanında daha birçok özellik içerecektir. Bu arada mikrofon ve hoparlör de içerecek. Öte yandan GPS desteğine de sahip olacak. Böylelikle telefonu yanınıza almadan koşu ve bisiklet gibi aktiviteleri yakından takip etmeniz mümkün olacak.

Redmi Watch 6 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Amazon'daki sayfaya göre Redmi Watch 6 Lite, 75.99 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Bu da güncel kurla 3 bin 641 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde fiyatı vergilerle birlikte 5 bin TL civarında olabilir. Redmi Watch 5 Lite'ın da şu an Xiaomi'nin resmî web sitesinde 3 bin 199 TL'ye sahip olduğunu not düşelim.

Redmi Watch 6 Active'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 1,85 inç

1,85 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 390 x 450 piksel

390 x 450 piksel Batarya Kapasitesi: 470 mAh

470 mAh Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü

Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü Spor Modu: 140+

140+ GPS Desteği: Yok

Yok NFC Desteği: Yok

Sızıntıda Redmi Watch 6 Active ile ilgili hiçbir özellik yer almadı ama daha önceki sızıntılara bakılırsa bu modelde de 1,85 inçlik OLED ekran yer alacak. 390 x 450 piksel çözünürlükle gelecek olan bu cihaz, 470 mAh batarya kapasitesi sunacak. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü gibi özelliklerin yanı sıra 140'ı aşkın spor moduna sahip olacak.

Lite modelinden farklı olarak GPS desteği içermeyecek. Son derece isabetli aktivite takibi için muhtemelen telefonunuzu yanınıza almak isteyeceksiniz. Eğer koşu ya da yürüyüş yapan biri değilseniz, bisiklet sürerken ne kadar mesafe katettiğinizi bilmek sizin için önemli değilse en azından sizin adınıza çok da önemli bir eksiklik olmayacaktır. Ayrıca Lite modelinde olduğu gibi bu model de NFC desteğine sahip olmayacak.

Redmi Watch 6 Active'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Watch 6 Active, Amazon sayfasına bakılırsa 66.49 dolardan satılacak. Bu da güncel kurla 3 bin 186 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 5 bin TL seviyesine ulaşabilir. Tabii, Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma uygulaması hâlinde 4 bin TL civarı fiyat da görebiliriz. Bu arada Redmi Watch 5 Active modeli de şu an 2 bin 99 TL'ye satılıyor.

Redmi Watch 6 Lite ve Active Modelleri Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Watch 6 Lite ve Active modellerinin ne zaman tanıtılacağı açıklanmadı fakat her iki model de Eylül ayında tanıtılmıştı. Eğer markanın planlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmezse bu yeni akıllı saatlerin de Eylül 2026'da tanıtılması muhtemel.

Redmi Watch 6 Lite ve Active Modelleri Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin şu an hem Redmi Watch 5 Lite hem Redmi Watch 5 Active modelleri Türkiye'de satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak yeni akıllı saatlerin de Türkiye'deki tüketicilerle buluşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, konuya dair henüz resmî açıklama olmadığı için planların değişebileceğini not düşelim.

Editörün Yorumu

Redmi Watch 6 Lite ile Redmi Watch 6 Active arasında çok fazla fiyat farkı olmayacak gibi görünüyor. Sızıntıya gögre Lite modelinde GPS özelliği varken Active modelinde bulunmayacak. Hem fazla fiyat farkı olmaması hem Lite'ın GPS destekli olması nedeniyle ben Lite modelin daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum.