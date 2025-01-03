Apple, En Popüler Apple Watch Modellerinden Birine Sırtını Çevirdi!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, artık sgüncelleme ve onarım desteğini kestiği cihazları duyurduğu eski ve modası geçmiş ürünler listesini tekrardan güncelledi. Son olarak hem ülkemizde hem de dünyada epey popüler olmuş bir Apple Watch modeli de ürünler listesine dahil edildi.

Şirket, yurt dışında "vintage" olarak adlandırılan modası geçmiş ürünler listesine 2028 yılında piyasaya sürülen Apple Watch Series 4 modelini de ekledi. Bu gelişmeyle birlikte sevilen akıllı saat Apple'ın büyük bir çapta onarım desteğinden mahrum kalacak.

Appe Watch Series 4 Artık Onarım Desteği Alamayacak

Çıkış yaptığı o günden bu yana Türkiye ve dünyanın pek çok bölgesinde önemli satış rakamları yakalayıp Watch serisinin popülerleşmesini sağlayan Apple Watch Series 4, Apple'ın sunduğu resmi onarım desteğinin önemli bir kısmından yararlanamayacak.

Yapılan açıklamaya göre, popüler akıllı saatin tüm versiyonları, "modası geçen ürünler" listesine dahil olması sebebiyle yalnızca yedek parçasının bulunması durumunda Apple servisleri tarafından onarılabilecek. Ancak aksi bir durumda akıllı saatlerin yalnızca üçüncü taraf servisler tarafından tamir edilmesi gerekecek.

Apple Watch Series 4, mevcut listeye dahil olan tek ürün değil. Apple, bundan sadece birkaç ay önce 2018 ve öncesi yıllarda çıkış yapan 12 farklı Mac modeline de onarım desteği vermeyi bırakmıştı. Görünüşe göre sıra 2019 yılında piyasaya sürülen diğer ürünlere geliyor.

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