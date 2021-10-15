Apple Watch Series 7 Hatalarla Birlikte Geldi

Bugün itibarıyla dünyanın dört bir yanında eş zamanlı olarak satışa sunulan Apple Watch Series 7, çeşitli hatalarla birlikte geldi. Şirketin bazı tasarım değişikliklerine gittiği yeni modelde, uygulamaların bazıları bu değişikliklere ayak uyduramamış gibi gözüküyor.

Apple Watch 7 Uygulama İkonu Görünmeme Sorunu Nasıl Çözülür?

Temel olarak baktığımızda Apple Watch modelleri, bir akıllı saatte faydalanabileceğiniz en yoğun uygulama mağazasına sahip olmaları ile öne çıkıyorlar. Öte taraftan Apple Watch 7 siparişi veren bazı kullanıcılar, bazı uygulama ikonlarının gözükmemesi sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu sorunun ana kaynağı, uygulamalarını yeni seriye tam anlamı ile optimize edemeyen uygulama geliştiricileri. Ayrıca optimize edilmeyen uygulamaların saat kadranında ve uygulamayı açtığınızda uygulama içinde sorunlar yaşattığı da görülüyor.

Bu noktada hatanın tam olarak geliştiricilerden mi yoksa şirketten mi kaynaklandığını bilmiyoruz ve bu nedenle şu an için yapabileceğiniz tek şey Apple ve uygulama geliştiricilerinin yayınlayacağı güncellemeleri beklemek olacaktır.

Did you add nice vector icons to your watch app alongside support for Series 7? Well, hope you like blank icons when your users install your apps today 😞



Doesn’t reproduce on the Series 7 simulator, fine on all my other watches. I am not pleased.



See it with @CARROT_app too. pic.twitter.com/A3WVjGDZS5 — James Thomson (@jamesthomson) October 15, 2021

14 Eylül tarihinde düzenlenen çevrim içi etkinlikte iPhone 13 modelleri ile eş zamanlı olarak tanıtılan Watch Series 7, 08 Ekim tarihinde ön siparişe sunulmuştu. Şimdi, 15 Ekim 2021 itibarıyla yeni modeller çevrim içi ve fiziki mağazalar aracılığı ile satışa sunuldu. Modelin 41 mm varyantı 4.399 TL iken, 45 mm varyantı 4.699 TL olarak belirlenmiş durumda.

Şirketin Watch Series 4 modelinden bu yana uyguladığı tasarımın dışına çıkan Watch Series 7, 40mm ve 44mm boyutları yerine 41mm ve 45mm boyutları ile satışa sunuluyor ve daralan çerçeveler sayesinde ekran boyutu diğer modellerden çok daha geniş bir alana yayılmayı başarıyor.