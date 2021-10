Apple Watch Series 7 Hatalarla Birlikte Geldi

Bugün itibarıyla dünyanın dört bir yanında eş zamanlı olarak satışa sunulan Apple Watch Series 7, çeşitli hatalarla birlikte geldi. Şirketin bazı tasarım değişikliklerine gittiği yeni modelde, uygulamaların bazıları bu değişikliklere ayak uyduramamış gibi gözüküyor.

Temel olarak baktığımızda Apple Watch modelleri, bir akıllı saatte faydalanabileceğiniz en yoğun uygulama mağazasına sahip olmaları ile öne çıkıyorlar. Öte taraftan Apple Watch 7 siparişi veren bazı kullanıcılar, bazı uygulama ikonlarının gözükmemesi sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu sorunun ana kaynağı, uygulamalarını yeni seriye tam anlamı ile optimize edemeyen uygulama geliştiricileri. Ayrıca optimize edilmeyen uygulamaların saat kadranında ve uygulamayı açtığınızda uygulama içinde sorunlar yaşattığı da görülüyor.

Bu noktada hatanın tam olarak geliştiricilerden mi yoksa şirketten mi kaynaklandığını bilmiyoruz ve bu nedenle şu an için yapabileceğiniz tek şey Apple ve uygulama geliştiricilerinin yayınlayacağı güncellemeleri beklemek olacaktır.

Did you add nice vector icons to your watch app alongside support for Series 7? Well, hope you like blank icons when your users install your apps today 😞



Doesn’t reproduce on the Series 7 simulator, fine on all my other watches. I am not pleased.



See it with @CARROT_app too. pic.twitter.com/A3WVjGDZS5