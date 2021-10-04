Apple Watch Series 7 için Ön Siparişler Başlıyor

Apple tarafından iPhone 13 ailesi ile birlikte duyurulan ve bazı tasarımsal değişikliklerle birlikte kutudan çıkan Watch Series 7, kısa bir süre sonra yurt dışında ön siparişe sunulacak. Peki şirketin akıllı saat kategorisindeki en yeni modeli hangi fiyat etiketinden satışa sunulacak?

Apple Watch Series 7 Ön Siparişe Sunuluyor

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Watch Series 7, 08 Ekim 2021 tarihinde ön siparişe sunulacak ve 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren fiziki ve çevrim içi mağazalar aracılığı ile edinilebilecek. Yeni modelin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise halen belirsizliğini koruyor.

Şirketin Watch Series 4 modelinden bu yana uyguladığı tasarımın dışına çıkan Watch Series 7, 40mm ve 44mm boyutları yerine 41mm ve 45mm boyutları ile satışa sunuluyor ve daralan çerçeveler sayesinde ekran boyutu diğer modellerden çok daha geniş bir alana yayılmayı başarıyor.

Genel tasarım hatları ile de önceki modellerden sıyrılan Watch Series 7, daha yumuşak geçişlerle birlikte iPhone 12 serisini andıran ve iPhone 13 ile uyum yakalayan bir yapıya sahip. Yeni tasarımın ve büyüyen ekranın nimetlerinden tam anlamı ile yararlanmayı başaran Watch Series 7, 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren altmışın üzerinde ülkede satın alınabilir durumda olacak.

Watch Series 7 modelinin fiyatlandırması ise 41mm Wi-Fi için 399 dolar, 45mm Wi-Fi için 429 dolar, 41mm Wi-Fi + LTE için 499 dolar ve 45mm Wi-Fi + LTE için 529 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan E-SIM desteği ile birlikte LTE modelinin Türkiye'ye gelmesi olası seçenekler arasında yer alabilir.

Öte taraftan tıpkı çıkış tarihinde olduğu gibi, ülkemizdeki fiyatlar konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna karşın yeni modelin en düşük varyantının 4.000 TL'nin üzerinde başlangıç fiyatına sahip olmasını bekliyoruz. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.