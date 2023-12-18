Apple, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Satışlarını Durduracak: Peki Neden?

Apple, ABD'de Masimo ile yaşanan uzun süreli patent anlaşmazlığı sebebiyle Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin satışlarını durdurma kararı aldı.

Patent Savaşı: Apple, Masimo İle Anlaşmazlık Nedeniyle ABD'de Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Satışlarını Durduruyor!

Sağlık teknolojilerinde lider firma Masimo ile olan patent ihlali nedeniyle Apple ABD merkezli olarak 21 Aralık'ta Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin satışını askıya alacak.

Apple'ın ITC tarafından Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği kararıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Özellikle kandaki oksijen seviyelerini ölçen sensörlerin merkezde olduğu bu durum yıl sonunda satışların yoğun olduğu dönemde Apple için önemli bir darbe anlamına geliyor.,

Bu gelişmenin ardından teknoloji devi 2024'te tanıtılacak yeni ürünleriyle ilgili bilgileri de paylaşmıştı. Güvenilir kaynak Mark Gurman'a göre Apple'ın 2024 içinde piyasaya süreceği AirPods 4 şu anda net olmamakla birlikte mevcut modele göre farklı bir tasarıma sahip olacak. Gurman'a göre Apple AirPods 4 için iki farklı versiyon sunacak; bir versiyonda aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği bulunacak.

Fakat Apple'ın bu zorlu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği ve sorunu nasıl çözeceği konusunda belirsizlik devam ediyor.