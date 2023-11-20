Apple Watch'ların Sevilen Özelliği Geri Geliyor!

Apple, watchOS 10'u yayınladığında, Apple Watch kullanıcılarının sevdiği çok kullanışlı bir özelliği kullanımdan kaldırmıştı. Bu özellik, kullanıcının ekranı kaydırarak saat Yüzünü değiştirmesine olanak tanıyordu.

Bu özelliğin kaldırılması Apple Watch sahiplerini fazlasıyla üzdü ve Apple bunun farkında olmalı ki, watchOS 10.2 beta 3'te bu özelliği geri getirmeye karar verdi.

Yeniden Ekranı Kaydırarak Saat Yüzünü Değiştirebileceksiniz

Özelliği tekrar kullanabilmek için watchOS 10.2 beta 3'ü yükledikten veya Apple watchOS 10.2'yi yayınladıktan sonra Ayarlar > Saat bölümüne gitmeniz gerekiyor. Buradan saat yüzlerini değiştirmek için hangi yöntemi tercih edeceğinizi ayarlayabileceksiniz.

Ayrıca iPhone'unuzdaki Watch uygulamasına gidip Yüz Galerisi sekmesine dokunarak ve alternatif saat yüzleri oluşturarak kaydırabileceğiniz yeni saat yüzlerini ayarlayabilirsiniz.

Hızlı bir kaydırma hareketiyle saat kadranınızı değiştirerek birden fazla saate sahip olmak zorunda kalmadan her duruma uygun bir saate sahip olmak esasında saat kullanıcılarının en sevdiği özelliklerden biriydi ve geri döndüğünü görmek güzel.

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