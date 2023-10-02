Kullanıcılar Apple Watch Ultra 2'nin Ekranından Çok Şikâyetçi: Peki Neden?

Apple geçtiğimiz haftalarda Wonderlust etkinliğini gerçekleştirdi ve başta iPhone 15 serisi olmak üzere yeni akıllı saat modelini de tanıttı. Bir önceki modeline göre daha gelişmiş olan Apple Watch Ultra 2'ye karşı ilgi yoğun oldu.

Yeni gelen habere göre akıllı saatin kullanıcıları pek de memnun değil. Çünkü Apple Watch Ultra 2'nin ekranıyla ilgili bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Peki bu sorunlar neler? İşte haberimizin devamı...

Ekran Işığında Problem Var!

Apple yeni akıllı saat modelini tanıttıktan sonra Watch akıllı saatleri için watchOS 10 işletim siteminin güncellemesini yayınladı. Kullanıcıların şikâyetleri de bu güncellemenin ardından ortaya çıktı. İddiaya göre akıllı saatin ekran ışığında bazı problemler oluştu.

Akıllı saatin ekran ışığının bazı ortamlarda doğru çalışmadığı söylendi. Kullanıcılar aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama geçtiklerinde akılı saatin ekran ışığının ortama ayak uyduramadığını öne sürdü.

Saatin ekran parlaklığı karanlık ortamda aydınlanmadığı için kullanıcılar ekranı göremediklerini iddia etti. Üstelik bu sorunun yalnızca yeni modelde değil Apple Watch Ultra'da da görüldüğü ortaya çıktı.

Her iki cihazda da Gece Modu aktif edilse bile ekran parlaklığının yetersiz kaldığı görüldü. Ayrıca parlaklık Ayarlar'dan manuel olarak değiştirilse dahi istenilen performans alınamadı. Apple'ın bu sorunu gidermek için yakında yeni bir güncelleme getirmesi bekleniyor.

Peki siz Apple'ın yeni cihazlarına gelen şikâyetler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.