Apple Watch Ultra 3 Bekleyenlere Kötü Haber!

Apple tarafında gözler 7 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan etkinliğe çevrildi. Yeni iPad modellerinin tanıtılacağı bu etkinlikte, OLED ekranlı iPad Pro'nun da kullanıcı karşısına çıkması bekleniyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPad'lerin konuşulduğu bu günlerde Apple Watch ile ilgili bir açıklama yaptı.

Apple Watch Ultra 3 Hayal Kırıklığına Neden Olabilir!

Apple Watch Ultra'dan Watch Ultra 2'ye geçişte kullanıcılara büyük bir yenilik sunmayan Apple'ın, Watch Ultra 3 modelinde büyük bir sıçrama yapması bekleniyordu. Fakat Kuo'ya göre Apple'ın yeni akıllı saati, Ultra 2'ye kıyasla büyük bir donanımsal iyileştirmeye sahip olmayacak.

Apple iki yıllık güncelleme döngüsüne sadık kalırsa üçüncü nesil Apple Watch SE'yi bu yıl piyasaya sürecek. Apple Watch Series 9'a rakip olacak yeni modelin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Bloomberg'den Mark Gurman tansiyon ve uyku apnesi özelliklerine sahip bir Apple Watch X'in geleceğini duyurmuştu, ancak lansman tarihi ve resmi adı halen netleşmedi.

Bazı analistler ise tansiyon ve uyku apnesinin, Apple Watch Ultra 3 modeli ile kullanıcılara sunulacağını belirtiyor. Apple Watch'un onuncu yıldönümü yaklaşırken (Eylül 2014'te tanıtıldı, Nisan 2015'te piyasaya sürüldü) Apple'ın yeni akıllı saatleri oldukça merak ediliyor.