iPhone 16 Etkinliğini Pas Geçen Apple Watch Ultra 3 ve Watch SE 3'ün Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

9 Eylül'de düzenlenen 'It's Glowtime' etkinliği, iPhone 16 başta olmak üzere birçok yeni ürüne ev sahipliği yaptı. Ancak, uzun süre gündemde kalan Apple Watch Ultra 3 ve Watch SE 3, beklentilerin aksine bu ürünler arasında yer almadı. Peki, iPhone 16 etkinliğini pas geçen akıllı saatler ne zaman tanıtılacak?

Apple Watch Ultra 3 ve Watch SE 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, 9 Eylül'deki etkinlikte tanıtılmayan Apple Watch Ultra 3 ve Watch SE 3'e ilişkin bazı detaylar paylaştı. Kaynağa göre akıllı saatler, Eylül 2025'te kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yani, uzun bir süre daha şirketin yeni nesil akıllı saatlerini görmeyeceğiz.

'It's Glowtime' etkinliğinde vitrine çıkan tek akıllı saat Apple Watch Series 10 oldu. Selefine göre ciddi iyileştirmelerle gelen ürün 399 dolar fiyat etiketine sahip ve 20 Eylül'de genel satışları başlayacak. Bunun yanı sıra, lansmanda Apple Watch Ultra 2 için yeni bir siyah renk seçeneği tanıtıldı.