Apple Watch Serisinin Yeni Uyku Apnesi Özelliği Türkiye'de Kullanıma Açıldı!

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan yeni WatchOS güncellemesi ile birlikte kullanıma sunduğu uyku apnesi tespiti özelliği ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Şirket, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen onayla birlikte yeni özelliğinin Türkiye'de kullanıma sunulduğunu duyurdu. Detaylar haberde.

Apple Watch Sahipleri, 30 Günlük Takiple Uyku Apneleri Gözlemleyebilecek

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Watch cihazları için bu yıl hayata geçirdiği önemli Uyku Apnesi Tespiti isimli önemli sağlık özelliğini bugün itibariyle ülkemizde kullanıma sundu. Kullanıcılar, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen onayla birlikte artık uyku esnasında solunumun zaman zaman durmasına neden ciddi bir hastalığı akıllı saatleri üzerinden tespit edebilecek.

Apple Watch’ın yeni “Uyku Apnesi Bildirimleri” özelliği, kullanıcıların uyurken solunumunu analiz ediyor ve 30 gün boyunca devam eden takibin ardından uyku kullanıcının uyku apnesi olup olmadığı tespit edebiyor. Cihaz aynı zamanda kullanıcının yaşadığı problemin ciddiyetine göre önemli bildirimler gönderiyor.

Akıllı saatler ayrıca, analiz edilen uyku apnesi verilerini 30 günde bir raporlaştırabiliyor. Kullanıcılar ek olarak, mevcut raporlar ile birlikte orta ve ağır düzey uyku apnesi belirtilerinin tutarlılık göstermesi durumunda bilgilendiriliyor. Bu sayede PDF tipinde hazırlanan raporlarla beraber olası tanı ve tedavi dahil olmak üzere atılacak adımlar ile ilgili doktorlarlara kolayca danışılabiliyor.

Uyku Apnesi Tespiti özelliği şu anda Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde kullanılabiliyor. Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz yeni özelliği aşağıdaki adımları takip ederek aktifleştirebilirsiniz.

Apple Watch cihazınızı WatchOS 11 sürümüne güncelleyin.

iPhone’unuzdaki Sağlık uygulamasına giriş yapın ve profilinize tıklayın.

Sağlık Denetim Listesi’ne dokunun, Uyku Apnesi Bildirimleri’ne ilerleyin Ayarla’ya dokunun, ardından ekrandaki yönergeleri izlerek özelliğini aktifleştirebilirsiniz.

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