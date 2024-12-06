Apple Watch'a "Daha Önce Nasıl Yoktu?" Dedirten Yeni Bir Özellik Gelecek: Video Kayıtlarını Duraklatabilip Yeniden Başlatabileceksiniz!

Son yıllarda giyilebilir teknoloji pazarının popüler ürünlerinden biri haline gelen akıllı saatler her geçen gün hayatımızı kolaylaştıracak özellikler kazanmaya devam ediyor. Söz konusu ürünler arasında yer alan Apple Watch serisi ise bu konuda zaman zaman geriden geliyor.

İddialara göre Apple, akıllı saat modelleri için yayınlayacağı WatchOS 11.2 güncellemesi ile birlikte, "daha öncesinde nasıl yoktu" dedirtecek bir özelliği hayata geçirecek. Bu özellik ise iPhone'da açılan video kayıtları ile ilgili.

Apple Watch Kullanıcıları, iPhone'dan Açtığı Videoları Uzaktan Durdurup Yeniden Oynatabilecek

Apple'ın çok yakında yayınlayacağı düşünülen watchOS 11.2 güncellemesi ile ilgili yeni bilgiler var. Sektörel kaynaklar, yeni sürümle beraber akıllı saatlerin iPhone'larda çekilen video kayıtları için önemli bir özelliğe sahip olacağını öne sürüyor.

İddialara göre Apple Watch kullanıcıları, bu özellik ile birlikte uzaktan kumanda uygulaması üzerirnden videoları durdurup tekrardan oynatabilecek. Kullanıcıların uygulamaya eklenecek yeni butona bir kez dokunduktan sonra video çekmeyi durdurabileceği, tekrardan bastığında ise kayda devam edebileceği belirtiliyor.

Yeni video kaydı duraklatma özelliği pek çok kullanıcıyı sevindirecek gibi duruyor olsa da Apple'ın böyle bir eklentiyi cihazlarına henüz yeni ekleyecek olması kimi kesimler tarafından eleştiri konusu oldu.

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