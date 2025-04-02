Apple'dan Sabahları Uyanamama Sorununu Bitirecek Güncelleme

Bugün Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yapmasıyla gündeme gelen Apple, bir yandan da watchOS 11.4 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sundu. Güncelleme pek çok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesini de beraberinde getirirken, özellikle bir yenilik sabah uyanmakta zorlanan Apple Watch kullanıcılarını memnun edecek.

Apple Watch’unuz Artık Sizi Sessiz Modda Bile Uyandıracak

Söz konusu kullanıcı deneyimi olduğunda neredeyse rakipsiz olan Apple, akıllı saat kullanıcılarını çıldırtan bir sorunu geç de olsa düzeltti. Bildiğiniz üzere sürekli bildirimlerle rahatsız olmak istemeyen ve saatini sessiz modda Apple Watch kullanıcıları, alarmı bu modun dışında bırakamıyorlardı.

Oldukça basit gibi görünen bu sorun, pek çok kişi için uyanamama gibi sorunlara neden oluyordu. Neyse ki watchOS 11.4 güncellemesiyle bu durum değişti. Kullanıcılar artık Apple Watch’larını gece boyunca sessizde bıraksalar bile sabah sesli çalan bir alarmla uyanabilecek. Bu yenilik özellikle de uykusu derin olanlar için deta kurtarıcı niteliğinde.

Apple Watch Series 6 ve sonraki modellerle uyumlu olan güncellemeyi yapmak için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

iPhone Üzerinden

Apple Watch'u şarja tak.

iPhone'da Watch uygulamasını aç.

Saatim > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izle.

İndir ve Yükle'ye dokun.

Güncelleme bitene kadar şarjdan çıkarma.

Apple Watch Üzerinden