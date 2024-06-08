Apple'ın WWDC 2024 Etkinliği Nasıl İzlenir? Neler Tanıtılacak?

Apple'ın her yıl gerçekleştirdiği yıllık geliştirici konferansı ve Apple takvimindeki en önemli etkinliklerden biri olan WWDC 2024 için vakit geldi çattı.

Her sonbaharda yeni iPhone serisi tanıtımının yanı sıra WWDC (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) etkinliği birçok teknoloji tutkunu tarafından özellikle beklenmekte. Apple her yıl bu etkinlikte en popüler ürünleri için yeni yazılımları tanıtıyor.

WWDC 2024 Ne Zaman?

Bu yılki WWDC 2024 etkinliği 10 Haziran Pazartesi gerçekleşecek. Önceki etkinliklerde olduğu gibi yine aynı saatte başlayacak olan etkinlik TSİ 20.00'da gerçekleşecek. Apple'ın WWDC etkinliği normal şartlarda yaklaşık 1.5 saat sürüyor.

WWDC 2024 Nasıl İzlenir?

Apple'ın merakla beklenen WWDC 2024 etkinliğini Apple web sitesinden doğrudan takip etmeniz mümkün. Ayrıca Apple TV veya desteklenen aygıtlardaki Apple TV uygulaması üzerinden de izleyebilirsiniz.

Apple ayrıca X hesabı ve YouTube kanalı üzerinden de canlı yayın gerçekleştirecek. Etkinliği diler canlı seyredebilir, dilerseniz YouTube kanalından etkinliğin bitmesinin hemen ardından tekrarını izleyebilirsiniz.

WWDC 2024'te Neler Bekleniyor?

Önceki WWDC etkinliklerinin çoğunda olduğu gibi bu etkinlikte de yeni bir donanım tanıtımı beklenmiyor. Bunun yerine etkinlik tamamen yeni yazılımlarla ilgili olacak.

Bu, iPhone ve iPad için sırasıyla iOS 18 ve iPadOS 18'in tanıtılacağı anlamına geliyor. Ayrıca Apple Watch için watchOS 11 ve Apple TV için tvOS 18 tanıtılacak. Şirketin ayrıca macOS'un bir sonraki sürümünü (sürüm 15) ve Apple Vision Pro güncellemelerini de açıklayacağı düşünülüyor.

iOS 18'de iPadOS 18 için de geçerli olabilecek önemli değişiklikler bekleniyor. Bu değişiklikler arasında yeni bir tasarım, iMessage'da RCS desteği ve yenilenmiş bir kontrol merkezi yer alıyor.

Bunların yanı sıra yapay zekânın yeni iOS ve iPadOS sürümünde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Son olarak Apple Vision Pro için yaklaşan visionOS 2 ile birlikte cihazın yeni uygulamalar destekleyeceği söyleniyor.

Peki sizin WWDC 2024 etkinliğinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.