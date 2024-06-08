iPhone 16 Serisi Yeni Bir Pil Tasarımıyla Geliyor: Isınma Sorununa Son!

iPhone 15 Pro'nun ilk piyasaya çıktığında yaşadığı aşırı ısınma sorunları çokça tartışılmıştı. Apple sorunu çözdüğünü iddia etse de bazı kullanıcılar hâlâ bu sorunla karşılaşıyor, bu da problemin tamamen yazılımsal olmadığını düşündürüyor. İşte Apple bu yıl benzer sorunların yaşanmaması için iPhone 16 serisinde dikkat çeken bir önlem alıyor.

Majin Bu tarafından X'te yayınlanan yeni sızdırılmış görüntülerde, iPhone 16'nın pilinde bazı değişiklikler yapıldığı görülüyor. Pil, iPhone 15'in piliyle aynı şekle sahip ancak folyo kaplama yerine metal bir kaplama kullanılmış. Bu metal kaplama, ısı dağıtma konusunda çok daha tercih edilen bir çözüm yöntemi olarak biliniyor.

iPhone 16 Pilinde Neler Değişecek?

Kasım ayında @KosutamiSan tarafından yapılan bir başka sızıntıda, telefonun grafen termal sisteme geçebileceği belirtilmişti. Grafen de keza bakırdan daha iyi bir termal iletkenlik sunuyor.

Sızdırılan görüntülere göre iPhone 16, 3.597 mAh pile sahip olacak ve bu da iPhone 15'ten daha uzun süre pil ömrü sağlayacak.

Apple'ın bir sonraki işletim sisteminde yer alacağı iddia edilen yapay zekâ özellikleriyle birlikte yeni telefonların daha fazla ısınma ihtimalinin de bulunacağı söyleniyordu, görünüşe göre şirket bu önlemlerle aşırı ısınmayı engellemeyi ve ısı sorununu tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

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