Apple Bir Müşteriye Yanlışlıkla 5.580.000 TL'lik Sipariş Gönderdi: Tam 60 Adet iPhone 15 Pro Max!

Apple'ın iPhone siparişlerini nasıl büyük titizlikle yürüttüğünü ve hatta iPhone 15 Pro Max'lerin satışa sunulduğu gün askerî helikopterlerle mağazalara yerleştirdiğini hatırlıyor musunuz? Böylesine titiz çalışmalarına rağmen teslimatlardan birinde önemli bir hata yaşandı.

Legends_gio kullanıcı adlı bir TikTok abonesi, biri kendisi için 1 TB depolama alanına sahip ve üçü iş yerindeki ekibi için 256 GB depolama alanına sahip dört adet iPhone 15 Pro Max modeli sipariş etti.

Kendisine teslimatı gerçekleştirilmiş olsa da sipariş ettiği diğer üç telefon yerine, içinde 60 adet iPhone 15 Pro Max bulunan üç kutu gelmiş ve Apple tarafından gönderilen 60 telefonun tamamı da 1 TB'lık modeli kapsıyor.

Apple Yanlışlıkla 60 Adet 1 TB'lık iPhone 15 Pro Max Gönderdi

Yanlışlıkla gönderilen 60 telefonun her birinin fiyatı Türkiye fiyatıyla 93.000 TL'ye tekabül ediyor, bu da teslimatının değerinin 5.580.000 TL olduğu anlamına geliyor.

Telefonlar yanlışlıkla elde edildiğinden ve parası ödenmediğinden, Apple'ın durumu fark edip iade isteyeceği kesin. Ayrıca kullanıcı iade talebini kabul etmese bile Apple tüm telefonları deaktif hâle getirebilir.

Şimdilik yaşanan bu hatanın neden kaynaklandığı belirsiz ancak yakında ortaya çıkacağı kesin. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.