Palworld Gelirleri Dudak Uçuklatan Seviyeye Ulaştı! Geliştiricisi Şaşkına Döndü

Yakın bir zaman önce açıklanan rakamlara bakılır ise Palworld, geliştiricisini epey zengin etmiş. Ayrıca oyuncuların açık dünya aksiyon-rol yapma oyununa ilgisi, eskiye oranla daha da arttı. Bu da Pocketpair için harika bir tablo anlamına geliyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Palworld Nasıl Bir Oyun?

Pocketpair tarafından hem geliştirilen ve hem de yayınlanan Palworld, 2024 yılının Ocak ayında PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series için, Eylül ayında da PlayStation 5 için Erken Erişim aşamasında satışa sunulmuştu. Aradan geçen zaman zarfında irili ufaklı çok sayıda güncellemenin yayınlanması ile içerik anlamında epey aşama kaydeden açık dünya aksiyon-rol yapma oyunu, Pal adı verilen hayvan benzeri yaratıklar ile dolu bir dünyada geçiyor. Pal'ler ile savaşabildiğimiz gibi, ele geçirip de üs inşasında, seyahat etmede ve çatışmalarda kullanabiliyoruz. Ayrıca üslere atayıp, bizim için görevleri tamamlattırabiliyoruz.

Alinea Analytics, Palworld'ün Geliştiricisi Zengin Ettiğin Söylüyor

10 Temmuz 2026 itibarıyla v1.0 güncellemesinin de yayınlanması ile Erken Erişim aşamasını geride bırakan Palworld'ün anlık oyuncu sayısı 816.569 olmuş iken bir diğer dikkat çeken bilgi ise elde edilen gelir ile ilgiliydi. Ünlü analiz şirketi Alinea Analytics, sunduğu veriler ile oyunun platformlar genelinde otuz buçuk milyon adetten fazla sattığını ve Pocketpair stüdyosuna 700 milyon USD gelir sağladığını açıkladı. Toplam satışların % 85 kadarının da Steam mağazasından geldiği söyleniyor.

Tam sürüme geçiş gününde mağazada bi buçuk milyon adet civarı eş satış yapıldığı, bu rakamın PlayStation mağazasında üç yüz bin ve XBOX mağazasında da yetmiş bin olduğundan bahsediliyor. Elbette XBOX tarafında bu kadar düşük görünmesinin nedeni, oyunun Game Pass servisinden de erişilebilir olmasıyla açıklanabilir.

Palworld Oyuncuları Büyük Oranda Steam'deler

Şirketin verilerinde ayrıca oyuncu sayısının kırk milyonun üstüne çıktığı da belirtilir iken, % 64.9 kadarının Steam, Game Pass dahil % 31.1 kadarının XBOX One ile XBOX Series ve % 4 kadarının da PlayStation 5 konsolundan geldiği söyleniyor. Ayrıca Steam mağazasındaki 5.2 milyon oyuncunun 100 saati, 200 bininin ise 500 saatin ötesine geçtiği gibi ilginç bilgiler de paylaşılmış.

Netice olarak, oyuncuların Palworld sevgisinin bir hayli büyük olduğu görülebiliyor. Erken Erişim aşamasında da oyunun dünyası bir hayli hareketli iken, tam sürüme geçiş sonrasında bu durum farklı bir boyuta taşındı diyebiliriz. Ancak Alinea Analytics bir analiz şirketi olduğu için, tablonun daha da netleşmesi için Pocketpair tarafından açıklanacak istatistikleri beklemek daha doğru olacaktır.

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Editörün Yorumu

Bence oyunun en büyük başarısı, ilk çıkış dönemindeki 'geçici fenomen' algısını tamamen kırmış olmasıydı. v1.0 güncellemesiyle yeniden yüz binlerce eş zamanlı oyuncuya ulaşması ve milyonlarca satış daha gerçekleştirmesi, oyunun kalıcı bir marka haline geldiğini gösteriyor. Elbette paylaşılan veriler Alinea Analytics şirketinin tahminlerine dayanıyor. Haliyle de daha sağlıklı sonuçlar için resmi rakamları beklememiz yerinde olacaktır. Ancak genel tablo, Pocketpair stüdyosunun son yılların en büyük bağımsız oyun başarılarından birine imza attığına işaret ediyor.