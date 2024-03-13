Apple, Reklamlar Konusunda Yeni Bir Yola Giriyor: Yapay Zeka Destekli Platform Test Ediliyor!

Apple'ın son zamanlarda iOS 18 ile birlikte yapay zekaya daha fazla yöneldiğini biliyoruz. Yeni paylaşılan bilgilere göre şirket yeni bir yapay zeka üzerinde çalışmaya başladı. App Store uygulama mağazındaki reklamlarda yapay zekanın test edildiği söyleniyor.

Apple'ın halihazırda sunduğu reklamları daha verimli hale getirmek için yeni bir yol denediği bilgisi aktarıldı. Gelecek olan bu özellikle birlikte kullanıcıların reklamlara olan ilgisini ve yönelimini daha fazla artırmak hedefleniyor.

Apple Reklamlara Daha Fazla Odaklanacak

Bazı önemli isimlerle birlikte yapay zeka destekli reklam platformu için çalışan Apple, bu konuda doğrudan App Store'u geliştirmek için çalışacak. Bahsi geçen ve test edilen yapay zeka aracı sayesinde uygulama mağazındaki reklamlar doğru noktalara yerleştirilecek. Böylece reklam erişim performanslarının da artması isteniyor.

Bunun haricinde Apple tarafında gelen bir diğer gelişme de Apple TV+ reklamlarına yönelik. Bilindiği gibi bugüne kadar reklamsız bir şekilde kullanılan platform, alınan kararlarla birlikte artık reklam göstermeye başlayacak.

Tıpkı Netflix ve Disney gibi daha uygun fiyatlı ve reklamlı abonelik seçeneği üzerine çalışan şirket, bu yöntemle daha fazla kâr etmeye odaklanacak. Şirketin App Store'da olduğu gibi Apple TV Plus için de yapay zekadan faydalanacağına dair bilgiler geliyor.

İlerleyen günlerde reklamlı abonelik seçeneği başta olmak üzere uygulama mağazası için geliştirilen yapay zeka destekli platform için de daha fazla bilgi gelebilir.