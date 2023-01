En İyi Apple TV Filmleri

Sürekli aynı yayınları izlemekten sıkılanlara özel olarak en iyi Apple TV filmleri rehberi hazırladık. 2019 yılının kasım ayında hayatımıza giren Apple TV, beğeni toplayan filmler sunmaya devam ediyor. Netflix, Disney+ ve Amazon Prime gibi akış hizmetlerinde yayınlanan filmler kadar ilgi gören yapımlar yer alıyor. Biz de sizler için en iyileri listeledik.

1. Macbeth’in Trajedisi

2021 yapımlı film olan Macbeth’in Trajedisi, Joel Coen tarafından yazılıp yönetildi. Siyah-beyaz film olan Macbeth’in Trajedisi’nde üç cadının İskoç Lordu'nu İskoçya Kralı olması için ikna etmeye çalışmaları konu ediliyor.

2. Palmer

Üniversite yıllarında futbolculuğuyla adından söz ettiren Eddie Palmer, cinayetle suçlanarak hapis cezasına çarptırılır. 10 yıl hapis cezası alan Palmir’in tahliye olduktan sonraki yaşamına değiniliyor.

3. On The Rocks

On The Rocks filmi, genç bir annenin NewYork’taki maceralarını konu ediniyor. Genç anne New York'ta çıktığı macerada playboy olan babasıyla karşılaşarak yeniden onunla ebeveyn ilişkisi kurar.

4. Finch

Bilim kurgu filmi olan Finch, odak noktasında bir robota yer veriyor. Robot, ölme noktasına gelen yaratıcısının köpeğini koruyabilmek için geliştiriliyor. Filmde dostluk, insan olma ve sevgi gibi temalar işleniyor.

5. Cherry

Nico Walker tarafından kaleme alınan Cherry romanından uyarlanan aynı isimli bu film, Amerikan ordusunda görevli bir doktor üzerinden ilerliyor. Doktor sevdiği kadını bırakıp Irak’a görev için gidiyor. Yaşadıkları da üzerinde travma olarak kalıyor.

6. Defending Jacob

William Landay tarafından kaleme alınan Defending Jacob, aynı isimli romandan uyarlanmıştır. 14 yaşındaki bir erkek çocuğunun cinayetle suçlanması sonucunda gelişen olaylar ele alınmıştır. Filmde cinayetle suçlanan çocuğun davasını soruşturan Andy Barber’in öyküsüne de değiniliyor.

7. CODA

CODA, Fransız filmi The Belier Family’nin yeni versiyonudur. Film, Sundance Film Festivali’nde aldığı ödüllerle tarihe geçti. En çok ödül alan film özelliği taşıyor. Filmin konusu; sağır ve dilsiz insanlardan oluşan toplulukta işitebilen Ruby isimli genç kadın üzerinden ilerliyor.

8. Raymond & Ray

Rodrigo Garcia tarafından yazılıp yönetilen Raymond &Ray, aile dramasını konu edinmiştir. Film, kötü bir baba ve iki üvey kardeşin hikayesini anlatıyor. Raymond ve Ray kardeşlerin kötü babanın gölgesindeki yaşamları ele alınıyor.

9. Killers of The Flower Moon

Killers of The Flower Moon, efsane yönetmen Martin Scorsese filmleri arasında yer alıyor. Filmde petrol zengini olan Osage Nation ve üyelerinin seri cinayetlerine değiniliyor. Bu petrol zenginleri “terör saltanatı” olarak isimlendirilmiş.

10. Emancipation

Aksiyon ve gerilim türündeki Emancipation filmi, Louisiana bataklıklarından geçip özgürlüğüne kavuşmak isteyen bir köleyi konu edinmiştir. Film gerilim sahneleriyle izleyiciyi adeta ekrana kilitliyor.

Yazımızda en iyi Apple TV filmlerinden bahsettik.