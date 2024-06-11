iOS ve macOS'ta Görsel Devrim: Apple'ın Yeni Yapay Zeka Tabanlı Görüntü Özellikleri!

Apple, son Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinde, iOS 18 ve macOS Sonoma işletim sistemlerine entegre edilecek yeni yapay zeka destekli yazılım özelliklerini duyurdu.

Bu güncellemeler, Apple ürünlerinde kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve üretkenliği artırmayı hedefliyor. Özellikle, Siri'nin ChatGPT tarafından üretilen yükseltmelerle güçlendirilmesi ve yapay zeka destekli görüntülerin kullanıma sunulması, büyük bir dikkat çekiyor.

Yapay Zeka İle Oluşturulan Görüntülerin Yeni Dönemi

Apple'ın duyurduğu beş ana araç ve uygulama, yapay zeka destekli görüntülerin kullanımını genişletecek. Bu araçlar arasında, Genmoji, Image Playground, Image Wand, Photo Editing ve Memory Movie bulunuyor.

Genmoji, kullanıcıların özel emojiler oluşturmasına olanak tanıyacak, Image Playground farklı kategorilerde görüntüler seçip düzenlemenizi sağlayacak, Image Wand ise notlarınızdaki çizimleri daha ayrıntılı görüntülere dönüştürecek.

Ayrıca, Fotoğraf Düzenleme aracı, yapay zeka destekli arka plan kaldırma özelliğiyle dikkat çekiyor. Son olarak, Create Memory Movie, kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraflarla anılarını video haline getirmelerini sağlayacak.

Ayrıca, şirket bu özellikleri tamamen ChatGPT ile entegre hale getirdi, bu da görüntü ve metin oluşturmanın birden fazla sistemde bir arada çalışmasını sağlayacak. Lansman öncesinde bu sistemlerin ne kadar kapsamlı bir şekilde birbirine bağlanacağını tahmin etmek zor, ancak Apple zaten bu beş temel uygulamanın bağımsız olarak nasıl çalışacağını açıkladı.

Yapay zeka destekli görüntülerin iPhone, iPad ve Mac cihazlarında daha yaygın hale gelmesiyle, kullanıcılar daha kişiselleştirilmiş ve yaratıcı deneyimler yaşayacaklar. Bu yeni özellikler, üretkenliği artırmanın yanı sıra, kullanıcıların medya içeriğini daha etkili bir şekilde düzenlemelerine olanak tanıyacak.

Ancak, bu teknolojinin gizlilik ve güvenlik endişelerini de beraberinde getirebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, Apple'ın bu yeni özellikleri kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uygulamak ve kullanıcı verilerinin korunmasını sağlamak için önlemler alması önemlidir.