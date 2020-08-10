Apple, Yemek Tarifi Uygulamasının Armut Logosunu Değiştirmesini İstiyor

Super Healthy Kids, Prepear isimli yemek tarifi uygulamasının logosu için tescil başvurusunda bulundu. Karikatürize edilmiş olan armut görselinin Apple logosuna çok benzediğini iddia eden Apple, tescil başvurusuna itiraz etti. Apple, yemek tarifi uygulamasının armut logosunu değiştirmesini istiyor.

Apple, Yemek Tarifi Uygulamasının Tescil Başvurusuna İtiraz Etti

Apple firmasının iddiasına göre Prepear uygulamasının armut logosu Apple logosuna oldukça benziyor. Apple, tüketicilerin Prepear'ın logosuna bakarak bunun Apple tarafından geliştirilen bir yemek tarifi uygulaması olduğunu düşünebileceğini iddia ediyor.

Prepear uygulamasında armut logosunun yer alması Apple logosunun ayırt edici özelliğini azaltacağını iddia eden şirket, tüketicilerin Prepear ve Apple ürünlerini ayırt etmekte zorlanabileceğini belirtti. Şirket ayrıca bu durumun Lanham Yasası'na da aykırı olduğunu ifade etti.

Apple şirketinin itiraz notunda “Başvuru sahibinin markası, Apple’ın ünlü Apple Logosunu kolayca akla getiren ve benzer bir ticari izlenim yaratan, dik açılı bir yaprağa sahip minimalist bir meyve tasarımından oluşuyor" ifadeleri bulunuyor.

Mahkeme başvuru dosyasının devamında şu ifadeler yer alıyor: “Apple Markaları o kadar ünlü ve anında tanınabilir ki, başvuranın markasındaki benzerlikler her herhangi bir farklılığı gölgede bırakacak ve sıradan tüketicinin başvuranın Apple ile ilişkili, bağlı veya Apple tarafından desteklenmiş olduğuna inanmasına sebep olacaktır.”

Prepear kurucu ortağı Russel Monson, "Save the Pear from Apple!" yani "Armut'u Elma'dan Kurtar!" isimli bir imza kampanyası başlattı. Kampanya şu ana kadar 14.000'den fazla imza toplamayı başardı. Monson, şirketin yalnızca beş çalışanlı küçük bir işletme olduğunu ve bunun korkunç bir deneyim olduğunu ifade etti.

Prepear'ın kurucu ortağı Natalie Monson, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Apple'ın küçük işletmelere karşı agresif yasal işlemlerine karşı durmak ve logomuzu koruma hakkı için mücadele etmek gibi ahlaki bir yükümlülük hissediyorum" ifadelerini kullandı. Monson, açıklamasına şu şekilde devam etti: