Apple, Yeni Akıllı Gözlük Projesi İçin Çalışmalarını Hızlandırdı: Yakında Geliyor!

Apple'ın ilk olarak geçtiğimiz ay ortaya çıkan yeni bir giyilebilir teknoloji ürünü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü şirket, yeni akıllı gözlük projesi için yürüttüğü çalışmalarında büyük bir ilerleme kaydetti. Firma yeni ürünün isminde de nihayet karar kaldı.

Yeni Akıllı Gözlüğün İsmi Apple Glasses Olabilir

Apple'ın yeni akıllı gözlük projesi ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak sektörel kaynaklar, firmanın yeni ürünü için çalışmalarını hızlandırdığını ve bu alanda çeşitli pazar araştırmalarına başladığını öne sürüyor.

Aktarılanlara öge dev firmanın peoje için oluşturduğu yeni bir ekip, halihazırda piyasaya sürülen benzer ürünleri değerlendirerek yeni akıllı gözlük modelinin tasarımını ve temel özelliklerini belirlemeye başladı. Apple çalışanları söz konusu aşamada mevcut akıllı gözlükleri deneyimleyerek geri bildirimler sağlayacak.

Söylentilere göre şirket şimdilik, yeni cihazını Meta' ve Ray-Ban iş birliğiyle geliştiren akıllı gözlük modeline rakip olacak şekilde geliştirecek. Bu bağlamda yeni giyilebilir teknolojinin video çekme, arama yapma ve sesli asistan desteği gibi özelliklere sahip olması ve 299 dolar bandında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Bunlarla birlikte şirketin ilk etapta ürün için Apple Glasses isminde karar kıldığı da ortaya atılan iddialar arasında. Yeni gözlüklerin 2026 veya 2027 yılının sonunda resmi olarak tanıtılacağı söyleniyor.

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