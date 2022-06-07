Apple Yeni M2 İşlemcisini Tanıttı

Apple, geçtiğimiz akşam şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) yeni M2 işlemcisini tanıttı. M1, M1 Pro, M1 Max ve M1 Ultra işlemcilerinden sonra Apple, büyük performans iyileştirmeleri vaat eden daha güçlü bir M2 işlemcisine geçmeye artık hazır.

Orijinal M1 işlemciye oldukça benzeyen yeni M2, Apple'ın özel Arm silikonunu kullanıyor ve orijinal M1'den %25 daha fazla olan 20 milyar transistörle tamamlanmış 5 nm'lik bir süreç üzerine inşa edilmiş durumda. Bu transistörlerin tümü performansı artıracak ve Apple, orijinal M1'e kıyasla M2'de %18 daha hızlı CPU ve %35 daha hızlı GPU vaat ediyor.

Apple'a göre bu performans "en son 10 çekirdekli PC dizüstü bilgisayar işlemcisinden" bile 1,9 kat daha hızlı. M1'den daha iyi performans elde etmek için Apple, M2'de 100 Gb/sn bellek bant genişliği ve 24 GB birleşik belleğin yanı sıra yeni performans ve verimlilik çekirdeklerini kullanıyor. Apple, M2'de performans çekirdeklerinde paylaşılan 16 MB önbellek ve verimlilik çekirdeklerinde paylaşılan 4 MB önbellek ile dört yüksek performanslı çekirdek kullanıyor.

M2 İşlemci Grafik Performansında da %35 İyileştirme Vaat Ediyor

Apple'ın yeni M2 işlemcisinde ayrıca yeni nesil 8K H.264 ve HEVC videoyu destekleyen güncellenmiş bir medya motoru bulunuyor. Bu, M2 işlemcilerini çalıştıran sistemlerin aynı anda birden fazla 4K ve 8K video akışını oynatabileceği anlamına geliyor.

GPU tarafında ise Apple, M2 ile performansı bir kez daha zirveye çıkarıyor. Artık orijinal M1'den iki tane daha fazla olmak üzere 10'a kadar çekirdeğe sahip M2 işemcisi, daha büyük bir önbellek ve daha yüksek bellek bant genişliği ile grafik performansını artırmayı amaçlıyor. Apple, orijinal M1'e kıyasla M2'nin maksimum gücünde %35'e kadar daha iyi performans vereceğini vaat ediyor.

M2 işlemcisini kullanacak olan ilk Mac, Apple'ın en popüler dizüstü bilgisayarlarından biri olan MacBook Air olacak. MacBook Air'in tasarımı bu sefer daha ince bir tasarımla değiştirildi ve M2 donanımlı dizüstü bilgisayar ayrıca MagSafe şarjı ile birlikte geliyor. Yeni MacBook Air ayrıca daha büyük 13,6 inç ekran, daha iyi kamera ve 18 saatlik pil ömrü vaat ediyor.