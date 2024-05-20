Apple'ın Yeni Nesil AirTag Modeli Geliyor: Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Apple'ın AirTag'leri, şu an üç yaşında olmasına rağmen hala kullanıcılar tarafından satın alınmaya ve kullanılmaya devam ediliyor. Bu ürün sayesinde kayıp cihazın daha kolay bir şekilde bulunması, kullanıcıların hala büyük ilgi göstermesine vesile oluyor.

Durum böyle olunca Apple, artık yeni ve güncellenmiş, bir üst özelliklere sahip yeni bir AirTag için çalışmalara başlamış olabilir. Her ne kadar şu an fazlasıyla kullanışlı olsa da iyileştirilmiş yeni bir versiyon kullanıcıları daha fazla heyecanlandırabilir.

Yeni Nesil Airtag Ne Zaman Çıkacak?

Bloomberg'den Mark Gurman, son yayınlanan "Power On" bülteninde yeni nesil AirTag ile ilgili bilgi verdi. Apple'ın şu an geliştirme sürecinde olduğunu söylediği ürünün, B589 kod adı ile Asya bölgesindeki üretim ortakları tarafından test edildiği bilgisini verdi.

Durum böyle olunca birçok kullanıcı ve kullanıcı adayı yeni gelecek olan AirTag'in mevcut olandan ne kadar farklı olacağı ve yeni özelliklerin ne olacağı konusunda merak duymaya başladı. Ancak çok yüksek ihtimalle büyük değişiklikler söz konusu olmayacak.

Gurman'ın söylediğine göre yeni nesil AirTag gelişmiş konum takibi özelliğine sahip olmanın yanı sıra daha iyi bir çipe sahip olacak. Bu da üründe çok bir değişikliğin olmayacağını sadece başarılı iyileştirmeler olacağına işaret ediyor.

Apple'ın yeni AirTag modelini de bu seneki etkinliğinde değil 2025 yılının ortalarında satışa sunması bekleniyor. Net bir çıkış tarihinin olmaması ve 2025'e işaret edilmesi de tamamen Gurman'ın tahminleri. Herhangi bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.