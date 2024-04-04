Apple, Tamamen Farklı Yeni Bir Projeye Başladı: Kişisel Ev Robotları mı Geliyor?

Apple'ın uzun bir süredir "Apple Car" olarak adlandırdığımız ancak şirkette Project Titan ismiyle anılan ektrikli otomobil üzerinde çalıştığını duyurmuştuk. Ancak bu projenin iptal olduğu ve şirketin bu departmandaki çalışanları yapay zeka departmanına taşıdığı bilgisi de bir süre önce açıklanmıştı.

Apple'ın, elektrikli otomobil projesinden vazgeçtikten sonra şimdi de yeni bir projeyle piyasaya gireceği konuşulmaya başlandı. Bloomberg'in haberine göre Apple'da çalışan mühendisler, ev robotu olarak adlandırılacak yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Apple'dan Her An Bir Ev Robotu Gelebilir

Apple teknoloji sektöründeki konumunu sağlamlaştırmakla birlikte farklı sektörlere de açılmaya oldukça hevesli bir şirket. Uzun bir süre otomobil üzerindeki çalışmaları ve bu alanda işe alımlar yapması da bunun bir göstergesiydi.

Ancak bu proje tabii ki şirketin de beklediği gibi sonuçlanmadı ve iptal edildi. Bunun yerine yeni bir çalışmaya başlandığı yönünde haberler gelmeye başladı. Son olarak Apple Vision Pro ile hala gündeme gelmeye devam eden Apple, yeni bir atılımda bulunacak.

Şirketin donanım mühendisliği bölümündeki yapay zeka ve makine öğrenimi grubu, kişisel bir robot tasarlama çalışmalarına başlayacak. Rapora göre bu ev robotu projesi henüz geliştirme aşamasında. Ev robotunun tam olarak nasıl yetkinliklere sahip olacağı net olarak bilinmiyor.

Apple da henüz konuyla ilgili yorum yapmadı. İlerleyen günlerde belki geliştirilme aşamasından bir adım öteye taşınırsa projeyle ilgili ilk bilgiler gelebilir.