Apple Yeni Bir Sorunla Karşı Karşıya: Mesajlaşma Kontrolünü Bitiren Uygulama!

Ben Black'in telefonu yıllarca ailesine rahatsızlık verdi. Sekiz iPhone'un olduğu ailede, tek Android cihazı olan Black'in, mesaj grubundaki diğer üyelere düşük çözünürlüklü medya dosyaları göndermesi ve mavi baloncuklar arasında yeşil metin baloncukları oluşturması nedeniyle sık sık dikkat çekiyordu.

Apple ve Beeper Mini Arasındaki Mesajlaşma Savaşı!

Beeper Mini adlı yeni bir uygulama bu durumu değiştirmek için bir çözüm sundu. 25 yaşındaki Black bu uygulama aracılığıyla Google Pixel telefonunu Apple'ın mesajlaşma servisi iMessage için bir hesapla entegre etti. Artık ailenin gönderdiği her mesaj mavi baloncuklar içinde yer alıyor ve üyeler emoji ve animasyon gibi iMessage'in avantajlarından yararlanabiliyor.

Beeper Mini'nin 5 Aralık'ta tanıtılmasından bu yana Apple için bir baş ağrısına ve potansiyel bir antitröst sorununa dönüştü. Eleştirmenlere göre, Apple'ın mesajlaşma sistemine müdahale ederek şirketin potansiyel rakiplerine baskı uyguladığını gösteriyor.

Beeper Mini, sadece iPhone'lara özel bir hizmet sunarak Apple'ın modern hizmetine erişim sağlayarak Apple'ı şaşırttı. Ancak Apple, Beeper Mini'nin piyasaya sürülmesinden bir hafta sonra iMessage sistemini değiştirerek uygulamayı engelledi, güvenlik ve gizlilik riskleri gerekçe gösterildi.

Bu gelişmelerin ardından Apple ile Beeper arasında bir köstebek oyunu başladı. Beeper Mini alternatif yollar bulmaya çalışırken Apple da uygulamayı engellemek için yeni yollar aramaya başladı. Bu durum Washington'da Apple'ın iMessage üzerindeki pazar hakimiyetini ve rekabeti engelleme iddialarını gündeme getirdi.

Adalet Bakanlığı da konuyla ilgili olarak harekete geçti ve Beeper Mini'nin ana şirketi Beeper'ın kurucuları 12 Aralık'ta bakanlığın antitröst avukatlarıyla bir araya geldi. Beeper kurucuları bu toplantı hakkında yorum yapmayı reddederken, bakanlık, Apple'ın rekabetle ilgili davranışlarını incelediği bir 4 yıllık soruşturmanın ortasında yer alıyor.

Federal Ticaret Komisyonu da konuyla ilgili olarak perşembe günü bir blog yazısında, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle hizmetler arasında işbirliği yapmamak için baskın oyuncuları inceleyeceğini açıkladı fakat herhangi bir şirket ismi vermedi.