Apple Yeni Uygulamasını Yayınladı: COVID-19 Hakkında Her Şey

Apple, insanların bilgilendirilmesine yardımcı olmak ve COVID-19'un yayılmasına karşılık sağlıklarını korumak için yeni bir uygulama ve web sitesi başlattı. İşte Apple'dan COVID-19'a karşı tüm bilgileri barındıran platform.

Apple'ın COVID-19 uygulaması, kullanıcıların risk faktörlerini ve semptomları değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Anketi cevapladıktan sonra uygulama, atılabilecek sonraki adımlar hakkında CDC'nin ( Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) önerilerini sunuyor.

To help you stay informed, understand symptoms and take proper steps to protect your health, Apple has created a COVID-19 website and a US app in partnership with the CDC. As always, the data is yours and your privacy is protected. Stay safe and healthy. https://t.co/qUEMYOzZUC