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Apple Yeni Uygulamasını Yayınladı: COVID-19 Hakkında Her Şey

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Apple, insanların bilgilendirilmesine yardımcı olmak ve COVID-19'un yayılmasına karşılık sağlıklarını korumak için yeni bir uygulama ve web sitesi başlattı. İşte Apple'dan COVID-19'a karşı tüm bilgileri barındıran platform.

Apple'ın COVID-19 uygulaması, kullanıcıların risk faktörlerini ve semptomları değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Anketi cevapladıktan sonra uygulama, atılabilecek sonraki adımlar hakkında CDC'nin (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) önerilerini sunuyor.

Web sitesini ziyaret eden kullanıcılar COVID-19 için risk altında olan kişileri ve semptomları nasıl tanıyacağı da dahil olmak üzere pek çok sorunun yanıtını alabilecek. Ayrıca CDC'den el yıkama, yüzeyleri dezenfekte etme ve coronavirüsü takip etme gibi uygulamalara da yer verilecek.

App Store'da ve şirketin kendi web sitesinde bulunan yeni COVID-19 uygulaması, CDC, Coronavirus Task Force ve FEMA ile ortaklaşa olarak oluşturuldu. Özellikle ABD'li kullanıcıları bilinçlendirmek isteyen Apple, ülkesindeki kötü gidişatı hafifletmek istiyor.

COVID-19 uygulaması tüm kullanıcıların verilerini güvende tutacağını da garanti ediyor. Platform, kullanıcının Apple Kimliği ile oturum açmasını veya ilişkilendirilmesini gerektirmiyor.

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ETİKETLER: Apple Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü

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