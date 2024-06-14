Apple'ın Yapay Zeka Özellikleri iPhone'ların Yüzde 90'ı İçin Kullanılamaz Olacak!

Teknoloji devi Apple, uzun bir bekleyişin ardından 2024 Worldwide Developer Conference (WWDC) etkinliğinde büyük bir duyuru gerçekleştirdi: Yapay zeka alanında önemli adımlar atılıyor. Şirketin CEO'su Tim Cook'un açılış konuşmasında,

Apple'ın platformlarını daha zeki ve kullanışlı hale getirecek derinlemesine yeni zeka yeteneklerinin tanıtılacağı müjdesi verildi.

Ancak, bu yeni teknolojilerin kimleri etkileyeceği ve hangi cihazlarda kullanılacağı konusu, WWDC sonrası detaylarla daha da karmaşık hale geldi. Apple'ın yapay zeka sistemi, sadece iPhone'un en güçlü modelleri olan 15 Pro ve 15 Pro Max kullanıcıları için geçerli olacak.

Bu karar, dünya genelinde milyarlarca iPhone kullanıcısını doğrudan etkileyecek ve teknolojinin erişilebilirliği konusunda önemli tartışmaları beraberinde getirecek.

Apple'ın Yeni Yapay Zeka Sistemi: Hangi Kullanıcılar ve Cihazlar Etkileniyor?

Apple Intelligence adı verilen yeni sistem, belgeleri özetleme, mesajlara akıllı cevaplar verme, metinlerin dil ve tonunu düzenleme gibi bir dizi yenilikçi özellik sunacak.

Ancak, başlangıçta sadece ABD İngilizcesi konuşan kullanıcılar için kullanıma sunulacak olması ve diğer dillerin ve coğrafyaların zaman içinde destekleneceği belirtildi.

Apple'ın yapay zeka atılımı, yalnızca iPhone'larla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda Apple işlemcili iPad'ler ve Mac'ler için de geçerli olacak.

Ayrıca bu özelliklerin sadece M1 veya daha yeni işlemcilere sahip olan cihazlarda çalışabileceği açıklandı. Önceki nesil cihazlar, bu yeniliklerden yararlanamayacak.

Apple'ın yapay zeka stratejisi, teknoloji dünyasında büyük bir ilgi ve merakla karşılanıyor. Ancak, yeni teknolojilerin geniş kitlelere ulaşması ve farklı dillerde kullanılabilir hale gelmesi için zaman gerekebilir. Siri'nin diğer cihazlarda güncellenmemesi, özellikle Apple Watch gibi kullanıcılar arasında yaygın olarak kullanılan cihazlarda hayal kırıklığı yarattı.

Apple'ın yapay zeka adımları, şirketin gelecekteki büyüme ve yenilik stratejilerini şekillendirecek önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Teknoloji analistleri, Apple'ın bu yeni özelliklerle nasıl bir pazar etkisi yaratacağını ve tüketicilerin beklentilerine nasıl yanıt vereceğini yakından izlemeye devam edecek.