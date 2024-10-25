Apple, Yeni Yapay Zekasını Hackleyebilenlere 1 Milyon Dolar Ödül Verecek!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni yapay zeka projelerini test etmek için yeni bir etkinliğe imza attı. Şirket, Private Cloud Compute isimli yapay zeka sunucusunu hackleyebilen siber güvenlik uzmanlarına 1 milyon dolara kadar para ödülü vereceğini duyurdu. Detaylar haberde.

Apple, Yeni Yapay Zeka Sunucularına Erişebilen Yazılımcılara 1 Milyon Dolara Kadar Para Ödülü Dağıtacak!

Geçtiğimiz haziran ayı itibariyle yapay zeka projelerine daha fazla odaklanan Apple, bu alanda siber güvenlik uzmanlarını yakından ilgilendiren bir etkinlik başlattı. Firma, diğer pek çok teknoloji şirketi gibi yeni ürünlerinin güvenirliğini test etmek için düzenlediği siber güvenlik yarışmalarında yeni yapay zeka sunucusunu sınamak için harekete geçti.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin çok yakında piyasaya sürülecek Private Cloud Compute isimli yeni yapay zeka sunucusunu hackleyen siber güvenlik uzmanlarına 1 milyon dolara kadar para ödülü verilecek. Private Cloud Compute sisteminin açıklarını uzaktan yakalayabilen siber güvenlik uzmanları, buldukları açığın önem derecesinde göre Apple'dan para ödülü alacak. Ayrıca diğer siber güvenlik kategorilerinde de 250 bin dolara kadar para ödülleri sunulacak.

Şirket bu bağlamda yeni yapay zeka bulut sisteminin kaynak kodlarını ve gerekli diğer tüm bilgileri yarışmaya katılmak isteyen yazılımcılarla paylaştı. Dev firma ayrıca, katılımcıların güvenlik açığı bulmaları için kötü amaçlı yazılımlar da kullanabileceğini belirtiyor. Dileyen kişiler, buradaki bağlantıya tıklayarak yeni yapay zeka sunucusunu hacklemek için şimdiden çalışmalarına başlayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın yeni yapay zeka sunucusu hackler tarafından alt edilecek mi? Yorumlarda buluşalım...