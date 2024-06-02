Apple'dan Bir Bomba Haber Daha: Yeniden Tasarlanmış iPad Mini 7 Geliyor!

Apple, teknoloji dünyasında heyecan yaratan iPad ailesinin en küçük üyesi olan iPad Mini'nin yeni bir sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2021 yılında tanıtılan son modelinin ardından, tüketiciler merakla 2024 yılında gelecek olan iPad Mini 7'nin ne gibi yeniliklerle geleceğini bekliyorlar.

Yeni özellikler, güncellenmiş tasarım ve daha fazlası ile gelecek olan iPad Mini 7, Apple'ın yenilikçi vizyonunu yansıtarak, kullanıcılarına daha üstün bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

iPad Mini 7, Hangi Yenilikler ile Geliyor?

iPad Pro ve iPad Air'de olduğu gibi, iPad Mini'nin de M-series çiplerine sahip olması beklenmiyor. Bunun yerine, iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan A17 Pro çipine veya bir A17 varyantına geçiş yapılabilir. Ancak, iPad Mini'nin iOS 18 ve iPadOS 18'in yapay zeka odaklı güncellemelerini desteklemesi için güçlü çiplere ihtiyacı olacak.

Mevcut renk seçeneklerine ek olarak, Apple'ın yeni iPad Mini için farklı renk seçenekleri sunması bekleniyor. Örneğin, iPad Air'in renk paletinden bazı renklerin kullanılması ihtimali var.

iPad Air'deki gibi, iPad Mini'nin ön kamerasının da cihazın yatay kenarına taşınması bekleniyor. Ancak, klavye ile daha az kullanılan bir cihazda yatay bir kamera kullanımının mantıklı olup olmadığı kullanıcıların kararına kalmış.

Apple, yeni iPad Mini'yi Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 ile donatması bekleniyor. Bununla birlikte, nano-SIM yuvasının eSIM'e geçirilmesi de yapılacak yenilikler arasında görülüyor.

Mevcut iPad Mini, Apple Pencil 2'yi destekliyor, bu nedenle yeni modelin de Apple Pencil Pro'yu desteklemesi bekleniyor. Bu, sıkıştırma hareketi, geri bildirim, döndürme desteği ve Find My entegrasyonu gibi özelliklerle birlikte gelir.

Yeni iPad Mini'nin olası çıkış tarihi Eylül veya Ekim ayı olarak tahmin ediliyor. Bazı yıllarda, Apple Mac'ler ve iPad'ler için özel bir Ekim etkinliği düzenliyor, bu nedenle 2024'te de bu olabilir.

Apple'ın 2024'te iPad Mini 7'yi güncelleme planları, cihazın daha hızlı performans ve gelişmiş özellikler sunmasını sağlayacak gibi görünüyor. Ancak, OLED ekranlar ve katlanabilir yapılar gibi bazı yeniliklerin 2026 veya sonrasına kadar beklenmesi gerekebilir.